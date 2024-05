Il sindaco sulla nuova sede Unimore a Sassuolo

“Due nuovi corsi universitari, tra cui ingegneria dei materiali, troveranno casa a Sassuolo nel prossimo futuro” – ha dichiarato il sindaco Gian Francesco Menani. “Il progetto sul quale ho da tempo lavorato è andato a buon fine ed è una grande svolta per tutti i giovani sassolesi, le imprese del territorio, e per tutta la città”.

La nuova sede sassolese di UNIMORE sarà l’ex macello di via Pia, in centro.

La presenza di un corso di laurea in ingegneria dei materiali proprio a Sassuolo, capitale della ceramica, risponde alle esigenze del tessuto produttivo locale e non solo, garantisce ai giovani del territorio di studiare nel proprio paese e costruire a Sassuolo il proprio futuro universitario e lavorativo.

Per quanto riguarda le preoccupazioni sul traffico, è stato annunciato che a breve sorgerà il “Nord Ovest Parking”, un parcheggio multipiano da oltre 250 posti disposti su sei piani, proprio all’incrocio con via Peschiera: “Gli universitari che decideranno di frequentare uno dei due corsi in via Pia, avranno a disposizione un ampio parcheggio proprio di fronte alla sede di studio”, afferma Menani “ una grande occasione per garantire un futuro qui a Sassuolo ai nostri ragazzi” conclude.