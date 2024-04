Unimore presenta “Libri accessibili”: servizio rivolto a studentesse e studenti con disabilità

Nel 2023 l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è divenuta “Ente autorizzato” dal Ministero della Cultura, ciò significa che può realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un’opera o di altro materiale a cui ha legittimamente accesso.

Questa condizione, di seguito a vari provvedimenti legislativi quali La legge Stanca (17 gennaio 2004) che stabilisce specifiche sanzioni amministrative per gli enti pubblici che non rispettano gli standard di accessibilità nei loro siti web e servizi informatici, il Trattato internazionale di Marrakech (28 giugno 2013), che stabilisce limitazioni o eccezioni alle norme in materia diritto d’autore a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, la direttiva UE 882/201 del 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi in recepimento, ha permesso ad Unimore di varare il progetto “Libri accessibili”.

Tale progetto, nato dalla collaborazione tra il Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA e il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, si è tradotto in un servizio che consente a studentesse e studenti con disabilità motoria/fisica, visiva, cognitiva e con DSA di ottenere copia in formato accessibile dei libri di testo universitari.

“A seguito dalla stipula del Trattato di Marrakech – afferma il dott. Giacomo Guaraldi, Delegato del Rettore alla disabilità e ai DSA di Unimore – da parte di numerosi Paesi, tra cui l’Italia, e a seguito della Direttiva 882/201 del 2019 anche il nostro Paese ha garantito il diritto allo studio e pari opportunità di formazione, studio e ricerca ai soggetti più fragili ovvero con disabilità o con DSA che tutt’oggi vivono ancora forme di discriminazione ed emarginazione. Unimore è tra i primi Atenei ad essersi accreditato come Ente autorizzato e a concedere copie in formato digitale dei testi universitari presenti presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo a tutti coloro che ne abbiano diritto. Si tratta di un passo avanti per favorire l’inclusione delle persone con disabilità e con DSA permettendo loro di raggiungere i più elevati titolo di studio”.

“Il servizio Libri Accessibili – afferma la dott.ssa Maria Raffaella Ingrosso, Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo e Direzione Risorse Umane di Unimore – incarna l’impegno della nostra università nel garantire pari accesso all’istruzione e nel promuovere un ambiente di apprendimento solidale per tutti gli studenti. Fornendo risorse accessibili, ci impegniamo a difendere il diritto fondamentale all’istruzione e a creare pari opportunità per gli studenti con diverse esigenze educative. Attraverso questo servizio ribadiamo il nostro impegno nel favorire un panorama educativo inclusivo, dove ogni studente ha l’opportunità di crescere e avere successo. Non posso che essere soddisfatta della proficua collaborazione tra il Sistema Bibliotecario e il Servizio Accoglienza studenti disabili e con DSA e ci tengo a sottolineare ancora una volta l’importanza cruciale delle biblioteche accademiche nel supportare la missione dell’università di garantire l’accesso all’informazione e alla conoscenza”.

Per attivare il servizio basta inviare una mail a libriaccessibili@unimore.it , dopo aver fornito opportuna documentazione medica al Servizio accoglienza studenti disabili e con DSA.

Per ulteriori informazioni sul servizio: https://www.sba.unimore.it/site/home/servizi/libri-in-formato-accessibile.html

Grazie a tale progetto Unimore garantisce ulteriormente diritto allo studio e pari opportunità di formazione a studentesse e studenti con bisogni educativi speciali tramite un servizio di qualità.