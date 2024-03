Via Emilia centro a Modena chiusa al traffico durante le festività pasquali

Per il periodo delle festività pasquali via Emilia centro viene chiusa al transito veicolare da corso Canalgrande a via Badia, per garantire una maggiore sicurezza e la possibilità di passeggiare anche in strada.

Il provvedimento sarà attuato dalle 14.30 di sabato 30 marzo alle 5 di martedì 2 aprile attraverso la collocazione di dissuasori posizionati in modo tale da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di polizia.

Le chiusure rientrano tra le misure per garantire migliori condizioni di sicurezza nel centro storico durante le festività pasquali decise dal Tavolo tecnico interforze. Negli orari di maggior afflusso, le postazioni di via Emilia centro saranno presidiate dalla Polizia locale.