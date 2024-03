Un morto e due feriti in uno scontro tra auto, stamane, a Sant’Agata Bolognese

Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Sant’Agata Bolognese. E’ successo poco prima delle 8:00 in via Montirone, dove due auto si sono scontrate all’incrocio con via Ghiarone.

Altre due persone, una donna di 58 anni e un uomo di 47, hanno riportato ferite di media gravità: entrambe sono state trasportate al Maggiore di Bologna. Sul posto, oltre al personale sanitario inviato dal 118, i vigili del fuoco e, peri rilievi, i carabinieri.