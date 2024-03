Il Cda di Iren approva i risultati al 31.12.2023: Ebidta +14%, Utile netto +12,8%

“Chiudiamo il 2023 con diversi indicatori ESG in anticipo rispetto ai target fissati nel Piano Industriale– ha dichiarato il Vicepresidente di Iren Moris Ferretti – Mi riferisco ad esempio al superamento del 71% di raccolta differenziata nei territori storici, all’incremento del 15% dell’energia rinnovabile venduta ai clienti finali e alla riduzione delle perdite idriche pari a circa 30%. È stato un anno importante anche grazie al rafforzamento delle attività in Toscana, come ad esempio il consolidamento delle attività di Sienambiente.

Questi risultati sono il frutto del lavoro di oltre 11.000 persone, in aumento di 421 unità rispetto al 2022, che quotidianamente si dedicano allo sviluppo dei territori, supportandoli concretamente e dimostrando quanto Iren possa essere il partner di riferimento delle amministrazioni per i grandi progetti”.

Il CdA proporrà all’Assemblea dei Soci un dividendo in incremento del +8%, pari a 0,1188€ per azione a dimostrazione della capacità del Gruppo di creare valore e condividerlo con gli Azionisti e che, per il Comune di Reggio Emilia e i Comuni della Provincia, corrisponde a 17.988.996 euro.

Elementi più significativi dei risultati 2023: