Il 5 aprile a Fiorano un incontro con l’Arma dei Carabinieri contro le possibilità di truffa

Si avvisa la cittadinanza che venerdì 5 aprile alle 17.00 è previsto l’incontro “Io non ci casco – Consigli pratici per evitare le truffe” presso il bocciodromo di Spezzano in Largo Morandi 1. Da parte dell’Arma dei Carabinieri saranno illustrati i casi più diffusi di truffe e raggiri a danno delle persone anziane e saranno forniti suggerimenti su quali precauzioni adottare per difendersi. La partecipazione è libera e gratuita.