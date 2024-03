Un weekend reggiano all’insegna della danza quello del 28, 29, 30 marzo. Arriva Reggio Emilia Danza Contest & Dance Workshop, il seminario di danza e Premio “Reggio Emilia Danza”, totalmente sold out, con professionisti di altissimo livello che ha luogo nella cornice del Teatro Ariosto di Reggio Emilia e vede la partecipazione di 300 danzatori e allievi provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Nato da un’idea di due danzatori e maestri riconosciuti come Dorian Grori e Kledi Kadiu. il progetto è promosso dal Comune di Reggio Emilia con il sostegno di Mapei Stadium Città del Tricolore.

Al workshop in questione sono attesi, giovani studenti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero e ballerini e coreografi di altissimo livello, la cui attività spazia dal teatro alla televisione. Ci saranno Dorian Grori, già primo ballerino all’ Opera di Tirana, della compagnia Cosi – Stefanescu e del Nuovo Balletto Classico di cui è stato direttore, docente su tutto il territorio italiano, Kledi Kadiu, noto al grande pubblico come primo ballerino della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, da anni è impegnato nella divulgazione dell’Arte della Danza, Michele Merola, direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary Dance Company, Sveva Berti, direttrice della compagnia Aterballetto e altri professionisti quali Sabatino D’Eustacchio, Federica Angelozzi, Hektor Budlla, Simone Nolasco, Clarissa Mucci, Bernard Shehu.

La tre giorni, prevede al teatro Ariosto, giovedì 28 e sabato 30 marzo lezioni a ciclo continuo, dal mattino al tardo pomeriggio, di danza classica, moderna e contemporanea. (A porte chiuse)

La prima edizione del Premio “Reggio Emilia Danza” invece si svolgerà venerdì 29 marzo dalle ore 16.00, fino a tarda sera (aperto al pubblico). La competizione sarà distinta tra singoli, gruppi e passo a due e per categorie di età. Il vincitore del Premio per le diverse categorie sarà valutato da una rosa di coreografi competenti per far sì che si possa assicurare la qualità e premiare i migliori partecipanti.

Con il “Premio Mapei Stadium” offerto da Mapei Stadium Città del Tricolore, sarà premiato l’artista di maggior talento tra tutte le categorie presenti.

L’iniziativa offre anche altre opportunità. Saranno assegnate anche diverse borse di studio ai danzatori più meritevoli.

Il pubblico interessato ad assistere alle diverse performance venerdì potrà accedere al teatro Ariosto dalle ore 16. Il prezzo del biglietto d’ingresso intero è di 12 euro, ridotto 7 euro.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente l’organizzatore dell’evento, reggioemiliadanza@gmail.com tel. 3381509985

BIOGRAFIE

Kledi Kadiu Nato in Albania, entra giovanissimo all’Accademia Nazionale di Danza dove si diploma nel 1992. Nello stesso anno entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana dove ricopre, fin dall’inizio, ruoli solistici in balletti di repertorio. La prima esperienza televisiva arriva nel 1996 e dall’anno seguente diventa primo ballerino in programmi noti al grande pubblico quali “Buona Domenica”, “C’è posta per te” ed “Amici di Maria De Filippi”. Nella stagione teatrale 2007-2009 è protagonista in “Giulietta e Romeo” di Fabrizio Monteverde con il Balletto di Roma. Per anni impegnato anche nel sociale, nel maggio del 2011, si reca in missione in Bangladesh con l’UNICEF – di cui è testimonial – per sostenere l’impegno dell’organizzazione nella protezione dei bambini da sfruttamento e discriminazione. Nel 2012 è uno dei protagonisti del film di Daniele Vicari “La nave dolce”, vincitore del Premio della critica Pasetti al festival di Venezia. A novembre 2013, fino a maggio 2017, diventa uno dei docenti di danza della scuola di Amici in onda su Canale 5, dove tuttora viene spesso invitato come giudice della categoria “Ballo”. Da anni è impegnato nella divulgazione dell’Arte della Danza tenendo Stages e Workshop in tutta Italia. Un numeroso pubblico di allievi e professionisti seguono da sempre le sue lezioni con passione. È reduce dal successo per la conduzione del Festival della canzone dell’Albania.

Dorian Grori Nato in Albania e si è diplomato presso l’ Accademia Nazionale di Danza a Tirana. Ha lavorato al teatro dell’Opera di Tirana come solista e primo ballerino. Nel 2001 si trasferisce in Italia ed entra a far parte nella compagnia di Liliana Così e Marinel Stefanescu esibendosi in qualità di primo ballerino. Dal 2016 al 2023 è direttore e docente del “Nuovo Balletto Classico “. Attualmente collabora come maestro di danza classica con MMC e Agora Coaching Project. Ha inoltre avviato diverse collaborazioni come docente ospite in diverse scuole su tutto il territorio italiano e partecipa in qualità di giurato a vari concorsi ed eventi di danza classica a livello nazionale ed internazionale.