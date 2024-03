La grande boxe in Emilia-Romagna. Il ritorno al PalaDozza di Bologna con i Campionati europei EBU silver

La grande boxe ritorna al PalaDozza dopo 12 anni. Ecco la “Bologna Boxing Night”, organizzata dalla Bolognina Boxe in collaborazione con Promo Boxe Italia, che andrà in scena il 5 aprile alle 19.30, nel tempio dello sport bolognese di piazza Azzarita. La serata vedrà una serie di incontri professionistici, che culmineranno con il grande evento della serata, il match tra la bandiera italo-camerunense campionessa italiana dei pesi leggeri Pamela Malvina Noutcho Sawa, per la Bolognina Boxe, e la britannica Jordan Barker Porter. In palio il titolo europeo EBU silver, oggi vacante, che decreterà la sfidante ufficiale per il titolo continentale.

La serata punta al coinvolgimento di tutta la città e la cittadinanza e vede la collaborazione della Federboxe, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e di Bologna Welcome. Sul palco, oltre a Pamela Malvina, i giovanissimi atleti della Bolognina Boxe, per celebrare i talenti del domani e promuovere l’attività della palestra popolare, che fa dell’antifascismo, dell’antirazzismo, dell’antisessismo e, soprattutto, dell’accessibilità allo sport i propri valori fondanti.

L’evento è stato presentato oggi presso la sala stampa della Regione Emilia-Romagna, a Bologna.

Sono intervenuti Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione; Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna; Andrea Dondi, presidente Coni Emilia-Romagna; Alessandro Danè, tecnico Bolognina Boxe; Sergio Rosa, consigliere nazionale FPI; Giuseppe Quartarone, presidente FPI Emilia-Romagna, Mario Loreni di Promo Boxe Italia e Matteo Passini, direttore Generale Emil Banca.

Alla presentazione hanno partecipato anche alcuni pugili, assieme alle società sportive, che saranno presenti all’evento del 5 aprile. Presente tra gli altri anche Pamela Malvina Noutcho Sawa.

Il programma della serata

Ad aprire la serata, il tenore bolognese Cristiano Cremonini che canterà l’inno nazionale italiano, a seguire il gong del primo match alle ore 20, con l’esordio tra i professionisti della ventitreenne Bianca Matia Tessari, che affronterà la croata Marijana Dasovic nella categoria dei pesi piuma.

Alle 20:30 è in programma il match tra Dimitri Tonishev, peso massimo di 92 kg, e Michele Ogliari.

Alle 21 è il turno del giovane talento della Bolognina Boxe, Kevin Mustafaj, che affronterà il serbo Marko Petrovic, per la categoria pesi welter (67,23 kg).

Alle 21:30 sarà la volta di Antonio Licata anche lui peso welter (67,23 kg) con Edin Sejdinovic, sloveno di 27 anni.

Alle 22 è previsto il match clou della serata sulle 10 riprese da tre minuti valido per il titolo Europeo Ebu Silver pesi leggeri, tra Pamela Malvina Noutcho Sawa e Jordan Barker Porter.