Sassuolo Scherma sugli scudi

Si è svolto nel weekend del 16 e 17 marzo a Faenza, il Campionato Regionale alle sei armi per le categorie del Gran Premio Giovanissimi di scherma. Ben dieci i fiorettisti del Sassuolo Scherma presenti in gara; nella categoria Giovanissimi, i tre gradini del podio sono tutti sassolesi: al primo posto Edoardo Manenti, punta di diamante della società, al secondo il macino e determinato Matteo Desogus, e al terzo posto Alessandro Maffei, atleta che sta che sta crescendo molto agonisticamente parlando.

Nelle Bambine di fioretto primo posto per Olivia Bocedi, che riesce a battere per 10 stoccate a 8 l’atleta della Zinella (BO), Keith Laelle Seumbeu Mpidjou.

Nei Maschietti Carlo Coggi conquista il secondo posto seguito dall’amico di sala Liam Pittalis. Quinto classificato Mattia Masetti.

Nel programma della domenica ci sono le Allieve, e, anche in questa categoria, un’atleta del Sassuolo Scherma conquista il titolo regionale con Laura Tulli, atleta di Latina e sassolese di adozione da qualche anno.

Nella categoria Ragazzi medaglia di bronzo con Federico Federzoni, forse un po’ sottotono in questa gara a cui poteva puntare più in alto.

L’ultimo titolo in palio quello degli Allievi. Soddisfazioni anche in questa categoria con il nostro Mattia Cannella.

Il Sassuolo Scherma, in questa competizione, ha “sfilato” il più alto numero di fiorettisti, arma più complicata delle tre e già questo, per noi, è un grande risultato. Ci alleniamo e ci divertiamo! Far star bene i ragazzi, al giorno d’oggi è fondamentale.

Il 21 marzo, invece, si è svolto a Piacenza il Campionato Italiano a Squadre B1 – Fioretto Femminile dove hanno tirato le ragazze della squadra di fioretto femminile del Sassuolo Scherma: Elettra Corradini, Gloria Mascolo e Caterina Negletti, tre atlete con caratteristiche e qualità molto differenti ma tutte sicuramente dotate di grande determinazione. Le atlete, dopo aver superato il girone di qualificazione, si sono dovute arrendere alla prima eliminazione diretta contro il fortissimo Club Scherma Leonessa di Brescia, pur tirando al meglio e combattendo sino alla fine, classificandosi al tredicesimo posto.