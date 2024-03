‘Da questa sera si recita a soggetto!’ con Paolo Rossi al Duse di Bologna

Paolo Rossi porta al Teatro Duse di Bologna il suo nuovo spettacolo: ‘Da questa sera si recita a soggetto!’, in scena mercoledì 27 marzo alle ore 21. ‘Il Metodo Pirandello’, è il sottotitolo dello show che lascerà ampio spazio all’improvvisazione, con dei punti fissi ma senza copione, e coinvolgerà anche il pubblico.

Si parte, dunque, dalla pièce di Luigi Pirandello che nell’avvertenza posta in testa al terzo dramma della sua ‘Trilogia del teatro nel teatro’ si premura di scrivere al primo rigo: “l’annunzio di questa commedia, così nei giornali, come nei manifesti, dev’esser dato, senza il nome dell’autore”. Ovvero senza il suo di nome. Non solo, nell’elenco degli attori e delle attrici in cartellone mette al primo posto: “col concorso del pubblico che gentilmente si presterà”.

Da qui il capocomico Paolo Rossi e la sua compagnia di giro partiranno per un viaggio in un percorso pirandelliano quanto mai attuale che si svolge su due piani che si intersecano. Da un lato, Paolo Rossi parla direttamente con Pirandello, si lascia consigliare su come portare avanti la trama, dall’altro resta ancorato alla realtà odierna che pure, inevitabilmente, rientra in qualsiasi cosa che sia viva come il teatro. La vita nel teatro, dunque, ma anche il teatro nella vita, ovvero il nostro bisogno continuo di mostrarci performanti in tv e sui social come novelli personaggi tragicomici in cerca d’autore.

