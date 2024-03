Alluvione: il Commissario Figliuolo in visita nei Comuni di Marzabotto e San Benedetto Val di Sambro

Nella giornata di venerdì 22 marzo, il Commissario Straordinario alla ricostruzione Generale Figliuolo ha incontrato gli Amministratori ed i tecnici dei Comuni di Marzabotto e San Benedetto Val di Sambro, alla presenza della Regione Emilia-Romagna, con l’Assessore allo sviluppo della Montagna Igor Taruffi, e della Città Metropolitana con il delegato Marco Monesi, per visitare i luoghi più colpiti dagli eventi eccezionali dello scorso maggio, verificare lo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione, nonché ascoltare e raccogliere le istanze del territorio.

I Sindaci, dopo un primo incontro nel quale hanno discusso di vari temi quali la collaborazione istituzionale, l’illustrazione degli interventi di ripristino eseguiti, ma anche la conferma della bontà del sistema messo in piedi dalla Struttura Commissariale, hanno accompagnato il Commissario straordinario nei luoghi colpiti.

“Abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori nel nostro Comune – spiega la Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi – e il Commissario Figliuolo ha voluto mettersi in ascolto di tutte le necessità e problematiche che abbiamo riscontrato come Comune, anche rispetto al percorso di espletamento dei lavori e la richiesta dei fondi, anche da parte dei privati. Ho personalmente espresso l’apprezzamento per sua la visita e per la celerità nell’erogazione dei fondi, arrivati tutti appena chiusi i lavori. Da parte nostra abbiamo chiesto di avere un supporto soprattutto per quanto concerne la parte privata, per aiutare le persone a compilare la modulistica e le richieste di fondi per chi ha avuto dei danni nelle proprie abitazioni. A Marzabotto, dopo aver accompagnato il Commissario nel Sacrario ai Caduti che aveva piacere di visitare, lo abbiamo portato a visionare alcune frane del territorio, tra cui quella in via Ca’ Bianca, dove in maggio erano rimaste isolate diverse famiglie a causa dell’erosione della strada e che nuovamente ha riscontrato delle problematiche. Dopo gli eventi estremi dello scorso anno, era stato costruito un bypass dal Genio militare ma in febbraio la stessa strada aveva rischiato di franare nuovamente. Come Comune siamo intervenuti con una procedura di somma urgenza, in accordo con la struttura commissariale, e stiamo attuando i lavori in attesa dell’intervento definitivo della Struttura commissariale”.

“Ho molto apprezzato la visita del Generale Figliuolo e della sua struttura – afferma il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni -. Li ho ringraziati, non solo per la loro presenza per noi molto importante, ma anche e soprattutto per esserci stati vicini fin da subito, per la velocità con cui hanno messo a disposizione le risorse occorrenti per fare i lavori urgenti di messa in sicurezza, necessari per non tenere chiuse le strade e ridare ai cittadini la possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni. E’ stata anche un’importante occasione per illustrate le ulteriori necessità emerse nel corso degli ultimi mesi, che hanno aggravato alcune situazioni manifestatisi nel nostro Comune a seguito degli eventi eccezionali di allora, ricevendo la disponibilità a lavorare per cercare di finanziarle con la prossima ordinanza. Un altro importante segno di attenzione e collaborazione istituzionale che rappresenta davvero l’esempio di un Paese che funziona e che è riuscito a dare in poco tempo una risposta straordinaria ad un evento altrettanto straordinario, che senza l’aiuto dello Stato noi da soli non saremmo riusciti minimamente ad affrontare”.