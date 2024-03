Sentenza processo appalti Reggio Emilia, il sindaco Vecchi: “Confermata e rafforzata l’integrità dell’Amministrazione comunale”

“Oggi è il primo giorno di primavera e una nuova stagione si apre con una notizia di giustizia e limpidezza, che ribadisce la serietà e l’affidabilità dell’Amministrazione comunale e di chi vi opera.

La notizia – per noi francamente una conferma – emerge dalla sentenza di ampia assoluzione pronunciata oggi dal Tribunale di Reggio Emilia, a conclusione del processo cosiddetto ‘appalti’ riguardante il Comune della nostra città.

Dalla conclusione di questo processo – preceduto da anni di indagini che coinvolsero decine di persone, organi apicali dell’Amministrazione e funzionari, le cui posizioni poi finirono in grande parte archiviate o in proscioglimento – emerge un dato sostanziale e fondamentale, che riguarda il Comune, l’istituzione politica e amministrativa più importante della città, il cui vertice rappresento pro tempore. Il dato è che l’integrità dell’Amministrazione comunale di Reggio Emilia esce rafforzata dal processo appena concluso.

Quanto è emerso è che in Comune non esisteva alcun ‘sistema’, alcun atto ‘cucito su misura’ per favorire qualcuno. Queste gravi affermazioni accusatore, se confermate dal giudizio, sarebbero state pesantissime.

E’ avvenuto il contrario: capi d’imputazione gravi non hanno trovato conferma e fatti reato non sono stati riconosciuti come tali.

Sono sindaco della nostra città da quasi un decennio, posso dire di aver incontrato e lavorato con tantissime persone di questo Comune ed ho potuto constatare l’impegno, la correttezza, la professionalità di tanti, impegnati nel proprio ruolo per il bene comune di tutta la città, di tutti indistintamente.

Riconfermiamo la piena fiducia nel personale e nella struttura tecnica comunale, fiduciosi che il grado di giudizio successivo potrà consentire di far valere la piena innocenza di tutte le parti. E siamo lieti che siano stati confermati l’onore, il prestigio e l’autorevolezza dell’Amministrazione comunale: i cittadini possono continuare ad avere fiducia in questa istituzione e in coloro che in essa operano”.

Luca Vecchi

sindaco di Reggio Emilia