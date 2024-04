“Variazioni su Puccini” sabato presso l’Auditorium Bertoli

Sabato 4 maggio alle ore 17.30 presso l’Auditorium Bertoli il Circolo Amici della Lirica in collaborazione con l’Associazione Sted presenta: Variazioni su Puccini.

In occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla morte del grande Maestro verrà proposto un pomeriggio a tema pucciniano in cui lirica, teatro e movimento si fonderanno per presentare al pubblico non solo le opere più conosciute di Puccini ma anche aneddoti biografici, opere minori e curiosità dell’epoca.

Entrata libera con prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 335.5348.339.