Iscrizioni ai servizi scolastici a Fiorano Modenese

Dal 2 maggio e fino al 14 giugno 2024, a Fiorano Modenese, sono aperte le iscrizioni ai servizi di prolungamento orario, mensa e trasporto scolastico, relativi all’anno scolastico 2024/2025. I servizi riguardano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado presenti sul territorio comunale.

Le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico e prolungamento orario (pre-scuola e post-scuola) devono essere rinnovate tutti gli anni.

Per il servizio di mensa scolastica invece, chi è già iscritto per l’anno scolastico in corso non dovrà presentare una nuova domanda, ad eccezione degli alunni delle scuole Ciro Menotti che devono richiedere tutti gli anni l’iscrizione alla mensa se vogliono usufruire del servizio e dei bambini che inizieranno a settembre 2024 il primo anno di scuola d’infanzia o primaria.

Le famiglie interessate possono presentare domanda di iscrizione online accedendo al portale EntraNext, dal sito del Comune di Fiorano Modenese (https://portale-fiorano-modenese.entranext.it/servizi-scolastici/nuova-richiesta/richiesta-iscrizione).

La richiesta di agevolazioni tariffarie in base all’ISEE per l’anno scolastico 2024/2025 dovrà essere presentata separatamente rispetto all’iscrizione ai servizi. Occorre munirsi di Attestazione ISEE valida fino al 31dicembre 2024 e presentare domanda online sempre tramite piattaforma Entranext, entro il 14 giugno.

Per accedere al portale online si devono possedere le credenziali SPID.

Il Servizio Istruzione del Comune di Fiorano Modenese è disponibile per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda.

I contatti sono: telefono 0536 833420, email scuola@fiorano.it.