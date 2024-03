Inaugura a Montecchio l’Emporio Solidale Remida food, per sostenere le famiglie più bisognose

Sabato di solidarietà nei confronti di chi ha più bisogno per l’amministrazione uscente del sindaco Fausto Torelli, che si è ricandidato per un secondo mandato al Comune di Montecchio. Il 23 marzo alle ore 9.30, in via Fratelli Cervi 7, a Montecchio Emilia, avrà luogo la presentazione del progetto “Emporio solidale Remida food” un’iniziativa, che rispetto al precedente progetto ReMida, che opera da oltre 10 anni sul territorio montecchiese a favore delle famiglie più fragili con la predisposizione settimanale o quindicinale di pacchi alimentari, è stato ampliato e ottimizzato, in modo che ogni famiglia bisognosa possa scegliere direttamente ciò di cui ha bisogno.

Durante il periodo del Covid e in seguito all’arrivo delle famiglie ucraine sul territorio montecchiese il progetto ReMida ha svolto un ruolo fondamentale per aiutare chi aveva realmente bisogno. Oggi il ReMida aiuta una cinquantina di famiglie, vanta una trentina di volontari appartenenti a tre importanti realtà del territorio: Auser, Caritas parrocchiale e Croce Arancione.

Sabato, però, il ReMida cambierà volto e si trasformerà in un vero e proprio Emporio Solidale attraverso il quale le famiglie non riceveranno più un pacco con gli alimenti, ma potranno fare la spesa all’interno del nuovo emporio attraverso dei crediti forniti dai servizi sociali. “Questo è un importante passaggio – spiega Bruno Aleotti, assessore alle politiche sociali, che appoggia il sindaco Torelli nel percorso di ricandidatura al suo secondo mandato – finalizzato alla trasformazione di un servizio di mero assistenzialismo in un’integrazione delle famiglie in uno specifico contesto sociale”.

L’opera è stata realizzata grazie al contributo di alcune aziende e realtà del territorio in particolare: Csf, Italsughero Calf, Lyons e Confesercenti che hanno consentito l’allestimento del nuovo emporio.

ReMida continuerà a funzionare grazie al sostegno di aziende del territorio, delle donazioni periodiche di aziende e privati (vedi iniziative come “Dona la spesa”) e del Banco solidale. Sabato 23 i cittadini sono invitati all’inaugurazione alle ore 9.30 le nuove emporio alla presenza dell’amministrazione comunale.