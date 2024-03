Domenica a Modena il convegno regionale #Cambiailfinale! con Aism e Gruppo Donne e Giustizia

Domenica 24 marzo, alle 8.30 presso il Teatro San Carlo a Modena (via San Carlo 5), si terrà il convegno regionale “#Cambiailfinale!” promosso da Aism sezione provinciale di Modena (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e associazione Gruppo Donne e Giustizia di Modena, per raccontare gli esiti del progetto “#CambiailFinale! Una rete di prossimità per il supporto delle donne con disabilità che subiscono discriminazione multipla sul lavoro, in famiglia e che possono diventare esposte alla violenza”, promosso nel 2023 da Aism Modena e Gruppo Donne e Giustizia con il sostegno della Fondazione di Modena all’interno del Bando Personae 2022.

Questo progetto ha portato alla realizzazione di un percorso formativo rivolto a donne interessate ad approfondire il tema della discriminazione multipla subìta dalle donne con disabilità; sono state inoltre destinatarie del progetto le volontarie dello Sportello di accoglienza di Aism per rafforzare il lavoro di rete con il territorio sui temi che riguardano le donne con disabilità, la discriminazione sul lavoro e la violenza domestica.

Nelle azioni previste per l’attuazione dell’Agenda 2025 della Sclerosi Multipla, Aism Modena si mobilita per sostenere le donne con disabilità e con il progetto #CambiailFinale! ha messo in campo nuovi strumenti concreti e trasferibili con e per le donne con sclerosi multipla, attivando una rete territoriale fra servizi ed associazioni per favorire l’emersione delle situazioni di discriminazione e garantire inclusione lavorativa, consapevolezza della discriminazione e percorsi di uscita da situazioni di violenza.

Il 2023 è stato per Aism Modena un anno all’insegna di un anniversario importante, quello dei 30 anni a fianco delle persone con la patologia e delle loro famiglie, attraverso numerose iniziative e servizi: a livello provinciale, le persone attualmente in contatto con la sezione Aism sono oltre 900 di cui 621 persone con la patologia e i restanti sono familiari.