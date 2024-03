Parco dello Sport di Maranello, open day con inaugurazione degli impianti outdoor

Il Parco dello Sport di Maranello si svela alla città: sabato 23 marzo l’amministrazione comunale insieme a Maranello Sport e Polisportiva Polivalente propone alla cittadinanza un pomeriggio per inaugurare gli impianti sportivi all’aperto e il percorso nel verde, e per presentare il Centro Nuoto, i cui lavori sono ormai conclusi e la cui apertura al pubblico è prevista entro l’avvio della nuova stagione sportiva. L’appuntamento è alle ore 16 in Via Virginia Woolf 20, dove si trova l’ingresso del nuovo Parco, un vero e proprio centro pensato per muoversi, rilassarsi e stare bene nella natura.

“Il Parco dello Sport nasce come una vera e propria oasi di salute e benessere”, spiega Luigi Zironi, sindaco di Maranello. “Uno spazio inclusivo, a pochi passi dal centro di Maranello, dedicato non solo agli amanti degli sport tradizionali e dell’agonismo, ma ai cittadini di ogni età. Un’area che ha l’obiettivo di migliorare concretamente la vita dei maranellesi, un luogo per promuovere la salute e il benessere della comunità nel suo complesso”.

Nel pomeriggio di sabato saranno inaugurati ufficialmente il Bosco Urbano e gli impianti sportivi outdoor: una grande area di circa sei ettari su cui sono state messe a dimora più di novemila piante, realizzata insieme a Ferrari, che darà vita a un vero e proprio polmone verde per lo sport e il tempo libero in mezzo alla natura, con un percorso per passeggiate, corse campestri, attività ricreative e sportive, ma anche per vivere ore di relax, seduti sulle panchine a godersi il panorama. A margine del Bosco Urbano sono stati realizzati, e saranno inaugurati sempre sabato 23, un circuito di Pump Track, pista con saliscendi e curve paraboliche per evoluzioni in bicicletta, monopattino o skate, un’area work out attrezzata per esercizi fisici all’aperto, e uno spazio giochi per i più piccoli. In occasione dell’inaugurazione saranno proposte una passeggiata lungo il percorso pedonale nel verde, attività per adulti e bambini e un’esibizione di pump track.

Oltre all’inaugurazione degli spazi all’aperto, nel pomeriggio sarà possibile visitare il Centro Nuoto, impianto sportivo che si va ad aggiungere ai campi da tennis e da padel: una struttura completamente accessibile alle persone con disabilita, che unisce le esigenze delle discipline agonistiche con la promozione dei sani stili di vita e del benessere, con quattro vasche utilizzabili per corsi di nuoto per bambini e adulti, corsi di fitness in acqua e riabilitazione, attività preparto, fitness e rieducazione motoria, e adatte anche per le competizioni agonistiche con una tribuna da 120 posti.

Un impianto all’avanguardia anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, classificato NZEB, Nearly zero-emission building, con l’utilizzo di risorse rinnovabili per le utenze energetiche.