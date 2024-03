Viabilità temporaneamente modificata per attività varie nel territorio comunale di Carpi

L’Amministrazione comunale informa che sono in corso o stanno per cominciare, in varie zone del territorio comunale, modifiche temporanee alla viabilità per esigenze diverse di soggetti pubblici e privati (manutenzione stradale, traslochi, lavori edili, potature, posa cavi ecc.) che comportano occupazione di suolo pubblico da parte delle società esecutrici. In alcuni casi si tratta della prosecuzione di attività – quindi modifiche viarie – già in essere, con rinnovo o proroga di precedenti autorizzazioni.

Qui di seguito un elenco delle principali, rimandando per i singoli provvedimenti alla rispettiva ordinanza sul sito www.comune.carpi.mo.it nella sezione dedicata “Modifiche temporanee della viabilità”.

CANTIERI VARI

Fino al 3 dicembre, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in piazzale S. Allende, antistante il civico 2, è istituito il divieto di transito sull’intera area, per lavori di ristrutturazione autostazione.

Fino al 9 maggio, dalle ore 00:00 alle 24:00, in via Napoli – dal civico 17 al civico 23 – è istituito il divieto di sosta con rimozione, il divieto di transito per i pedoni con chiusura del marciapiede e il restringimento della carreggiata, per cantiere edile.

Giovedì 21 marzo e venerdì 22, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, sul rialzato dell’area di parcheggio lato sud di via Nuova Ponente, fronte civico 5, e sul lato est di via Paganini, fronte civico 1, è istituito il divieto di sosta con rimozione.

Venerdì 22 marzo, dalle ore 09:00 alle ore 11:00, in via F. Petrarca 19, è istituito il divieto di transito sul percorso pedonale e ciclabile e il divieto di sosta, per posizionamento piattaforma aerea.

POSA CAVI ELETTRICI

Da venerdì 22 marzo a martedì 26 marzo, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, in via dell’Artigianato, è istituito il divieto di sosta con rimozione sulla banchina e sul marciapiede, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato, per posa cavi elettrici.

Ordinanze integrali a questo indirizzo: https://www.comune.carpi.mo.it/modifiche-temporanee-della-viabilita