Rapina due farmacie nello stesso giorno, arrestato

Nel 2016 si è reso responsabile in concorso con altri due complici del reato di rapina aggravata in concorso. Nello specifico, il 26 febbraio 2016 nello stesso giorno, i tre uomini, tra cui l’odierno condannato, hanno messo a segno due violente rapine, dapprima intorno alle 08:30 in una farmacia di via Cesare Costa a Modena, lì dove, armati di coltello, e con volto coperto da passamontagna sono entrati nel locale sequestrando alcune persone, facendole sdraiare a terra, poi rinchiuse in uno sgabuzzino, ed impossessandosi della somma di 200 euro dal registratore di cassa.

Fuggiti, intorno alle 10.30 dello stesso giorno, si rendevano responsabili di un’altra rapina ai danni di una farmacia di Maranello con la stessa modalità, irrompendo nei locali, minacciando e segregando i farmacisti dietro il bancone ed asportando la somma in denaro di 500 euro che si trovava nella cassa.

A seguito degli esiti di un’articolata attività d’indagine condotta dalle forze dell’ordine, si riusciva a risalire all’odierno condannato. Si tratta di un uomo di 32 anni residente a Campagnola Emilia, il quale, a seguito dell’iter processuale, con sentenza emessa in data 14/12/2018 dal Gip presso il Tribunale Ordinario di Modena, confermata dalla sentenza emessa in data 14/01/2022 dalla Corte D’Appello di Bologna, divenuta definitiva il 23/05/2023 dove la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso l’uomo è stato riconosciuto colpevole, e condannato a 2 anni e 2 mesi di detenzione carceraria, oltre il pagamento della pena pecuniaria di euro 600,00

Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, in data 14 marzo 2024 ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito ieri pomeriggio dai Carabinieri della Stazione di Campagnola Emilia, nel cui comune l’uomo risiede. I militari, quindi, hanno raggiunto l’uomo presso la propria abitazione in cui si trovava, lo hanno arrestato ed hanno dato esecuzione al provvedimento accompagnando l’uomo in carcere per l’espiazione della pena.