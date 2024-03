Tutte le lauree Magistrali di Unimore saranno presentate online martedì 19 e mercoledì 20 marzo 2024

Unimore, dopo essersi rivolta ai giovani che dovranno effettuare la scelta universitaria con il tradizionale appuntamento di Unimore Orienta, prosegue con Unimore Orienta Laurea Magistrali che prevede due giorni online dedicati agli studenti ed ai laureandi e laureande interessati nel proseguire gli studi con un percorso di Laurea Magistrale.

Gli appuntamenti sono online e si distribuiscono su due giorni: martedì 19 e mercoledì 20 marzo 2024. Per partecipare è necessaria l’iscrizione.

“Oltre alla panoramica dell’offerta didattica complessiva, fruibile in streaming – commenta la Prof.ssa Carla Palumbo, delegata all’Orientamento – il nostro progetto di orientamento viene rivolto a tutte le fasi di crescita professionale di studenti e studentesse: oltre all’iniziale supporto nella scelta del percorso ottimale (orientamento in ingresso), si sono individuate negli ultimi anni nuove forme di orientamento in itinere che favoriscano la fruizione didattica anche da parte degli studenti/esse lavoratori/trici e che consentano il consolidamento di un’efficace metodologia di studio e l’ottimizzazione delle performances, così come si sono sviluppate azioni di potenziamento delle interazioni tra università e mondi del lavoro (orientamento in uscita). Tutto questo verrà illustrato efficacemente negli eventi che si susseguiranno nel contesto della campagna di orientamento di Unimore”.

Gli incontri che si svolgeranno online martedì 19 marzo sono:

Medicina e Chirurgia

Orario: 15:00-16:00

– Salute e sport

– Scienze infermieristiche ed ostetriche

– Scienze infermieristiche ed ostetriche (con orientamento all’assistenza territoriale e di comunità)

– Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina

Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

Orario: 15:00-16:00

– Physics – Fisica

– Informatica

– Matematica

Studi Linguistici e Culturali

Orario: 15:00-16:00

– Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo

– Lingue per la Comunicazione nell’Impresa e nelle Organizzazioni Internazionali

– Lingue, Culture, Comunicazione

Ingegneria “Enzo Ferrari”

Orario: 16:15-18:15

– Ingegneria Civile e Ambientale

– Ingegneria dei Materiali

– Ingegneria Meccanica

– Sustainable Industrial Engineering

– Ingegneria del Veicolo

– Advanced Automotive Engineering

Economia Marco Biagi

Orario: 16:15-18:15

– Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria

– Analisi dei dati per l’economia e il management

– Direzione e Consulenza di Impresa

– Economia, politiche pubbliche e sostenibilità

– International Management

– Relazioni di Lavoro

Gli incontri che si svolgeranno online mercoledì 20 marzo sono:

Scienze Chimiche e Geologiche

Orario: 15:00-16:00

– Geoscienze, Georischi e Georisorse

– Quaternario, Preistoria e Archeologia

– Didattica e Comunicazione delle Scienze

– Scienze Chimiche

Comunicazione ed Economia

Orario: 15:00-16:00

– Economia e diritto per la sostenibilità delle organizzazioni

– Management e Comunicazione d’Impresa

– Pubblicità, Comunicazione Digitale e Creatività d’Impresa

Ingegneria “Enzo Ferrari”

Orario: 15:00-16:30

– Electronics Engineering

– Electronic Engineering for Intelligent Vehicles

– Electric Vehicle Engineering – Eve

– Ingegneria Informatica

– Artificial Intelligence Engineering

Educazione e Scienze Umane

Orario: 15:00-17:00

– Filosofia

– Media Education per le discipline letterarie e l’editoria

– Religioni Storie Culture

– Scienze Pedagogiche

– Teorie e metodologie del digital learning

Scienze della Vita

Orario: 16:15-18:15

– Bioscienze

– Biotecnologie Industriali

– Biotecnologie Mediche

– Controllo e Sicurezza degli Alimenti

– Food Safety and Food Risk Management

– Sostenibilità integrata dei sistemi agricoli

Scienze e Metodi dell’Ingegneria

Orario: 16:30-17:30

– Digital Automation Engineering

– Ingegneria Gestionale

– Ingegneria Meccatronica

Per maggiori dettagli si può consultare la pagina

https://www.unimore.it/unimoreorienta/laureemagistrali.html