Il Difensore civico provinciale Roli, in carica dal 2022, riceve il martedì a Modena

Patrizia Roli, avvocata, è il Difensore civico della Provincia di Modena, nominata dal Consiglio provinciale nel 2022, ha ricoperto la funzione di Difensore civico della Provincia dal 2016 ed è al suo terzo mandato, mentre in precedenza ha svolto l’incarico per l’Unione dei Comuni dell’Area nord dal 2000 al 2009 e in diversi Comuni modenesi.

Nella relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2023, Patrizia Roli ha sottolineato che «chiunque abbia una pratica in corso presso i pubblici uffici provinciali, può sollecitare l’intervento del Difensore Civico quando questa non venga risolta con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti. L’attività del difensore civico è attività di tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi della comunità cittadina. E’ garante di imparzialità a fronte di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’amministrazione».

Il difensore civico della Provincia riceve il martedì, dalle ore 10 alle 15 tramite appuntamento, nella sede della Provincia in viale Martiri della Libertà 34 a Modena.

La Roli, inoltre, ha suggerito che «alla luce dell’esperienza fino ad oggi maturata si suggerisce una estensione della competenza alle istanze proposte da qualunque soggetto italiano o straniero che coinvolga la Provincia di Modena o il Comune che ha aderito alla Convenzione, oltre ad organizzare campagne di incontri con le scolaresche su temi dell’educazione civica e della costituzione italiana e attivare uno sportello dedicato agli stranieri esclusivamente per tematiche sulla difesa civica».

Per fissare un appuntamento occorre telefonare al numero 059 200199 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12.30, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo difensore.civico@provincia.modena.it.

Compito del Difensore civico è garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione; su segnalazione o di propria iniziativa, può intervenire su abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini, così come per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

36 CASI NEL 2023, RICHIESTE PER PRATICHE EDILIZIE E SICUREZZA STRADALE

Richieste di pratiche edilizie, segnalazioni in merito al degrado del manto stradale, al dissesto idrogeologico in prossimità di residenze private, oltre a richieste di risarcimenti da cadute e sinistri stradali causate dalle condizioni dell’asfalto.

E’ quanto emerge dalla relazione del difensore civico provinciale sull’attività del 2023; sono 36 (lo scorso anno erano 30) le istanze affrontate dall’avvocata Patrizia Roli che opera anche per conto di 27 Comuni convenzionati; a queste si aggiungono decine di richieste di cittadini che si sono rivolti al servizio anche solo per chiedere una consulenza sui servizi comunali, chiarimenti o un consiglio informale su atti e procedure della pubblica amministrazione.

Tra i temi delle richieste che hanno comportato un’istruttoria di approfondimento figurano le richieste di risarcimento per cadute accidentali dovute alle condizioni del manto stradale, la richiesta di installazione di reti antivolatili in un cimitero, la richiesta di realizzazione di nuove condotte idriche, oltre alle segnalazioni di abusi edilizi e irregolarità amministrative.

Modena è l’unica Provincia della Regione ad aver istituito il difensore civico territoriale ai servizio dei Comuni, una figura che contribuisce ad aumentare la fiducia nei confronti della pubblica amministrazione, garantendo trasparenza e partecipazione.

Oltre alle 36 istanze affrontate, si sono rivolti al difensore civico altri 61 cittadini, con richieste che non erano di sua competenza diretta e che quindi non sono state trattate.

I Comuni modenesi che usufruiscono del difensore civico della Provincia con il ricevimento nella sede della Provincia sono Bomporto, Castelfranco Emilia, Castelvetro, Concordia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano modenese, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Maranello Marano, Mirandola, Montecreto, Montese, Palagano, Prignano, San Cesario, San Felice, San Possidonio, Sassuolo, Savignano s/Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Il Comune di Modena usufruisce del difensore civico della Provincia con una frequenza settimanale direttamente nella sede comunale.