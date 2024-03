Inaugurato a Bibbiano il nuovo Spazio Giovani

Sabato 16 marzo, in Via Venturi 67C (ex sportello Iren), è stato inaugurato, alla presenza di tanti entusiasti ragazzi, il nuovo SPAZIO GIOVANI. Uno spazio, educativo e accogliente, nel cuore del paese, dedicato ai giovani. Un luogo per ritrovarsi e stare insieme.

Un obiettivo che l’Amministrazione comunale ha perseguito fin dall’inizio del mandato e che oggi si è concretizzato grazie all’individuazione di spazi, già strutturalmente idonei e funzionali, che sono stati riconvertiti e riqualificati per creare un punto di aggregazione ospitale, sicuro e confortevole.

“L’inaugurazione – afferma il Sindaco Andrea Carletti – è l’inizio di un percorso che rappresenta una nuova opportunità per i giovani e offre loro un luogo dove potersi incontrare, collaborare e fare nuove esperienze. Abbiamo voluto dare forma a uno spazio, pensato per favorire il protagonismo e la partecipazione giovanile, che dovrà essere arricchito dalle idee e dalla creatività dei ragazzi. Un ambiente, gestito con professionalità e competenza dagli educatori della Cooperativa CREATIV, che ci auguriamo possa diventare un punto di riferimento per i giovani della nostra comunità.”

Lo Spazio Giovani vuole offrire alle ragazze e ai ragazzi nuove occasioni di incontro e nuove possibilità di esprimersi in un contesto completamente dedicato a loro, favorendo la creazione di un contesto che risponde alle crescenti esigenze di coinvolgimento e partecipazione.

Il nuovo Spazio Giovani è aperto n.2 pomeriggi a settimana, il Martedì e il Venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sempre in presenza di un educatore.