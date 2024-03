“Il tempo attorno” mercoledì fa tappa al Teatro Asioli di Correggio

Lo spettacolo “Il tempo attorno” fa tappa al Teatro Asioli di Correggio mercoledì 20 marzo alle ore 20:30 con biglietto al costo simbolico di 2 € (nell’ambito del tour regionale che ha incluso il Teatro della Regina di Cattolica e l’Arena del Sole di Bologna) in occasione della Settimana della Legalità, il cartellone di eventi a cura dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini, Anci Emilia-Romagna e Upi Emilia-Romagna e con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale, in programma quest’anno dal 18 al 25 marzo, con l’obiettivo di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Lo spettacolo è ispirato al vissuto reale di Giuliano Scarpinato, dei suoi genitori, Roberto Scarpinato e Teresa Principato magistrati antimafia e degli agenti della scorta che li hanno affiancati per anni, racconta gli accadimenti avvenuti dagli anni ’80 in poi: le stragi Falcone e Borsellino, l’omicidio del piccolo Di Matteo, il “processo del secolo” a carico dell’uomo più potente d’Italia, Giulio Andreotti. Tutto questo entra prepotentemente nella casa del protagonista che vede volar via l’amore dei suoi genitori, l’innocenza dell’infanzia e ogni certezza, a partire da quella della vita stessa.

Il tempo attorno è anche l’esito finale di “Scritture”, master di drammaturgia diretto da Lucia Calamaro e nato da una sinergia tra Riccione Teatro, Teatro stabile di Bolzano, Sardegna Teatro e altri. Nel 2021 un primo testo è stato presentato al Teatro stabile di Bolzano e nel maggio 2022 il testo è stato tradotto e presentato in Canada. Ora è diventato una produzione del Teatro Biondo di Palermo, ha debuttato in prima assoluta l’8 dicembre 2023.

Lo spettacolo teatrale la cui ideazione, drammaturgia e regia è a cura di Giuliano Scarpinato, ha la supervisione del testo di Lucia Calamaro, con Roberta Caronia, Giandomenico Cupaiuolo, Emanuele Del Castillo, Alessio Barone, Gaetano Migliaccio.