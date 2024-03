Bike sharing Bologna, si amplia l’offerta parcheggi del servizio RideMovi

Il servizio di bike sharing del Comune di Bologna, gestito da RideMovi, si amplia. A partire dal 21 marzo saranno attivi nuovi hub virtuali, senza la presenza di una segnaletica su strada ma rintracciabili nella mappa dell’applicazione, e dove sarà possibile parcheggiare e trovare la disponibilità sia delle e-bike elettriche, sia delle biciclette tradizionali a propulsione muscolare.

La novità degli hub virtuali coprirà quattro dei sei quartieri cittadini. Questo il dettaglio:

Quartiere Santo Stefano:

all’interno dei Giardini Margherita,all’incrocio tra Viale Polischi e Viale Giurini (lato Serre)

Quartiere Reno-Borgo Panigale:

all’incrocio tra via Buozzi e piazza Giovanni XXIII

Quartiere San Donato-San Vitale:

lungo viale Lenin, in corrispondenza del giardino Norma Cossetto

in via del Carpentiere

Quartiere Navile:

via Stalingrado (ingresso Parco Nord)

all’incrocio tra via di Corticella, via Bentini, via Stoppato, via Lipparini

via de’ Carracci (ingresso Parco di Villa Angeletti)

L’attivazione dei due nuovi hub di Parco Nord e Parco di Villa Angeletti, nasce in particolare da una valutazione legata alla presenza di eventi e attività artistico-culturali.

L’espansione degli hub virtuali si inserisce nell’ambito del Piano della Notte, un’iniziativa strategica promossa dal Comune di Bologna con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita notturna urbana. Questo piano ha reso possibile la mappatura e l’identificazione di nuove aree in cui far raggiungere il servizio, grazie a un processo partecipativo che ha coinvolto attivamente i portatori di interesse. L’approccio adottato, un lavoro in divenire per adeguarsi ai mutamenti della vita notturna in generale e in specifico dei luoghi del divertimento, mira a promuovere una mobilità notturna che sia non solo più sicura per le cittadine e i cittadini, ma anche più sostenibile dal punto di vista ambientale, contribuendo a creare un tessuto urbano vivace ma più vivibile e inclusivo durante le ore serali e notturne.

I nuovi hub fisici per la sosta delle biciclette, con segnaletica orizzontale e verticale, per favorire l’utilizzo degli spazi di parcheggio senza arrecare disagi ai pedoni, saranno invece posizionati nei seguenti punti:

Quartiere Santo Stefano:

in via San Mamolo all’altezza del numero 97

in via Capellini, all’incrocio con via Bellacosta

in via Toscana, all’incrocio con via Ponchielli

Quartiere Savena:

all’incrocio tra viale Lincoln e via Bonafede

Infine, sono stati modificati i perimetri dell’area operativa per l’utilizzo delle biciclette. Di seguito il dettaglio:

estensione all’area intorno alla Casa della Salute Navile in via Svampa

estensione all’area di via Parri

esclusione di via Molinelli, compensata dalla creazione del nuovo hub in via Capellini

Gli utenti devono parcheggiare le biciclette del bike-sharing correttamente all’interno dell’area operativa e negli hub, seguendo le istruzioni nell’app di RideMovi.