Al consiglio di sede Lapam di Vignola illustrati i dati economici del territorio: nel 2023 oltre 2000 imprese attive

La gestione dei rifiuti, i dati economici del territorio e gli investimenti previsti dall’amministrazione comunale e le linee guida del bilancio. Sono questi i temi affrontati durante il consiglio di sede di Vignola di Lapam Confartigianato a cui hanno partecipato Davide Gruppi, presidente Lapam Confartigianato Vignola, Antonio Bellettini, responsabile della locale sede associativa, la sindaca Emilia Muratori e l’assessore all’urbanistica, attività produttive e commercio Niccolò Pesci.

Il consiglio di sede di Vignola è stato un momento per presentare anche i dati economici comunali del 2023 elaborati dall’ufficio studi Lapam Confartigianato. Secondo l’analisi, al 31 dicembre 2023 si contano 2.278 imprese attive nel comune vignolese, in linea con il dato del 2022 (erano lo 0,1% in più). Del totale delle imprese, 688 sono artigiane (il 30,2%): le imprese artigiane di Vignola aumentano nell’ultimo anno di 9 unità (+1,3%) con una dinamica in controtendenza rispetto al -1,5% medio provinciale. Se si analizza il lungo periodo, dal quarto trimestre 2007 al quarto trimestre 2023, si sono perse complessivamente 78 imprese, pari a un -3,3% (meno marcato rispetto al -7,7% registrato in provincia). Sul totale complessivo delle imprese attive a Vignola nel 2023, 558 sono gestite a prevalenza da donne, 300 quelle a maggioranza gestite da stranieri e 199 quelle gestite prevalentemente da giovani under 35. Analizzando il territorio per macrosettori di attività, si nota una maggior concentrazione di imprese nei servizi alle imprese (27,7%), nel commercio e autoriparazione (23,2%) e nelle costruzioni (13,9%).

«I dati mostrano come le attività imprenditoriali che operano a Vignola rimangano sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente – afferma Davide Gruppi, presidente Lapam Confartigianato Vignola –. Questi momenti sono importanti per l’associazione per capire le dinamiche del territorio e mettere in campo soluzioni per migliorare sempre di più il tessuto economico e sociale della comunità. Ringrazio anche la presenza della sindaca e dell’assessore, è importante continuare la sinergia con il Comune per attuare politiche e investimenti che permettano alle attività di crescere ed evolversi, rimanendo competitive sul mercato».

«Ringrazio Lapam Confartigianato per l’invito – conclude la sindaca Emilia Muratori –, è sempre un momento utile di confronto costruttivo e di dialogo. Capire le necessità che l’associazione porta avanti nel territorio aiuta anche noi dell’amministrazione a focalizzare meglio le nostre risorse dove ce n’è davvero bisogno. Abbiamo in cantiere alcuni investimenti importanti che riguardano soprattutto adeguamento sismico delle scuole, la viabilità, la sanità, la sicurezza e la rigenerazione urbana. Vogliamo contribuire allo sviluppo delle realtà imprenditoriali locali. Siamo consapevoli che solo con un lavoro di squadra possiamo raggiungere questo obiettivo».