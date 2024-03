Doppia inaugurazione per la Casa della Comunità di Carpi

Un doppio appuntamento per dare il benvenuto alla Casa della Comunità di Carpi in Piazzale Allende, lungo via Peruzzi. Lunedì 18 marzo è in programma l’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e regionali; pochi giorni più tardi, sabato 23, dalle 10 alle 17, un open day aperto alla cittadinanza, con il contributo del mondo della scuola e di quello del volontariato, per presentare la nuova importante struttura che farà da polo di riferimento per l’assistenza territoriale sul Distretto di Carpi.

La Casa della Comunità di Carpi rappresenterà infatti l’hub distrettuale, in un sistema a rete che vedrà la presenza di tre Case della Comunità spoke, a Novi-Rovereto (già esistente), Soliera (di prossima inaugurazione) e Campogalliano (in progettazione).

Ad essere inaugurata sarà anche la Centrale Operativa Territoriale (COT) carpigiana, attiva già da tempo ma la cui sede definitiva è proprio all’interno della Casa della Comunità accanto ad altri servizi, in un’ottica di presa in carico integrata, dalla gestione assistenziale sul territorio alla prevenzione e promozione della salute e di sani stili di vita, passando per la collaborazione con il mondo del sociale e del volontariato. Collaborazione che parte da lontano, con un lungo percorso partecipato che ha accompagnato tutte le fasi di progettazione e realizzazione dell’opera.

Il programma dell’inaugurazione – Prevenzione e promozione della salute, due cardini dell’offerta della Casa della Comunità, fanno da apripista anche il giorno dell’inaugurazione ufficiale: l’appuntamento di lunedì 18 marzo infatti si apre infatti alle ore 9 con le passeggiate della salute organizzate in collaborazione con le associazioni di volontariato, camminate di diverse durate intorno all’area della Casa della Comunità, fino al Parco della Cappuccina e ritorno, per dare modo a tutti di partecipare secondo le proprie condizioni. Alle 10 gli interventi delle autorità: a tenere a battesimo la struttura sarà il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che taglierà il nastro insieme al Sindaco di Carpi Alberto Bellelli; alla Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena Anna Maria Petrini e alla Direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari; ad Alberto Caldana, Presidente Centro Servizi per il Volontariato Terre Estensi, e a Nicola Marino, Presidente Fondazione Casa del Volontariato. Monsignor Ermenegildo Manicardi, Vicario Generale della Diocesi di Carpi, benedirà i locali e, a seguire, visite guidate dei nuovi spazi al piano terra, dove sono già attivi alcuni servizi, mentre quelli presenti al primo piano saranno progressivamente avviati.

L’open day di sabato 23 marzo – Studenti, volontari, professionisti sanitari: saranno tanti ad accogliere i cittadini che vorranno conoscere di persona i locali e i percorsi di assistenza che animano la Casa della Comunità carpigiana. Le porte della struttura si apriranno alle 10, con un programma che spazia dall’attività fisica, con le lezioni di pilates e le camminate, alla musica, che accompagnerà le visite guidate.