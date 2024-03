Domenica al Dadà di Castelfranco lo spettacolo contro la violenza di genere “Spezziamo la catena”

Il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia ospita, domenica 17 marzo alle ore 18.00, lo spettacolo teatrale contro la violenza di genere “Spezziamo la catena”, ispirato a “I Monologhi della Vagina”, a cura dei Gruppi VDay di Castelfranco Emilia e Sestola.

Il ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti dello Sportello “Donne contro la violenza” dell’Unione dei Comuni del Sorbara, rivolto alle donne dei Comuni dell’Unione del Sorbara: Castelfranco Emilia, Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro.

Lo Sportello è attivo per sostenere e aiutare le donne offrendo: prima accoglienza telefonica e personale con e senza appuntamento, ascolto e orientamento, sostegno per la realizzazione di percorsi di uscita da situazioni di violenza, consulenza legale dedicata alle donne che subiscono violenza domestica.

“Come amministrazione appoggiamo come sempre iniziative di questo tipo, che rappresentano le migliori occasioni per coniugare cultura e sensibilizzazione della cittadinanza verso tematiche cruciali come la violenza di genere, permettendo allo stesso tempo di trascorrere momenti piacevoli in compagnia, con la possibilità di coinvolgere anche i più giovani – ha commentato l’Assessora alle Politiche di Genere Rita Barbieri.

“I monologhi della vagina”, da cui lo spettacolo in scena al Dadà prende spunto, è un’opera teatrale dell’autore Eve Ensler, che ha debuttato a Broadway nel 1996. Nelle prime rappresentazioni lo stesso autore recitava i monologhi delle varie donne che condividevano le loro esperienze riguardo alla loro vagina con il pubblico. I monologhi sono stati negli anni a seguire rappresentati in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare al 348/2403757 (dalle 18 alle 20).