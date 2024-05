Agenzia di stampa su Corte dei conti, precisazione dell’Azienda USL di Modena

In primo luogo, la Corte dei conti esercita annuale attività di controllo sui bilanci delle Aziende Sanitarie regionali, attività che ha una funzione di stimolo e di miglioramento progressivo della qualità dei documenti esaminati.

Entrando nel merito delle osservazioni rilevate, per quanto riguarda il ricorso a medici turnisti provenienti da cooperative l’Azienda ha già messo in campo importanti sforzi tesi al progressivo superamento del ricorso a tale forma di acquisizione di servizi con una riduzione, ad oggi, del 60% rispetto al 2022.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, l’entità dello scostamento del risultato di esercizio rispetto al bilancio economico preventivo è stata concordata con il livello regionale in quanto a preventivo non era ancora definita l’entità e la distribuzione delle risorse disponibili. Sul superamento del limite di indebitamento, la Corte dei Conti così recita: “Si Conferma, ad ogni buon conto, che al momento di accensione del mutuo l’Azienda rispettava i limiti previsti per l’indebitamento.

Per quanto concerne, la copertura dei costi Covid, Questo tema è stato più volte posto all’attenzione del Governo da parte della Regione.