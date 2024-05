Droga in auto e a casa: 32enne nei guai a Scandiano

Si trovava a bordo della propria autovettura quando i militari della Tenenza di Scandiano, nello svolgimento di un servizio perlustrativo, lo hanno fermato procedendo al suo controllo. Alla richiesta dei documenti, il conducente ha manifestato sin da subito un’ingiustificato nervosismo, tanto da insospettire gli operanti che hanno approfondito i controlli durante i quali lo hanno trovato in possesso di 4 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish e oltre 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo ketamina.

I successivi controlli presso l’abitazione dell’uomo, hanno permesso di rinvenire oltre 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, modica quantità di sostanza stupefacente del tipo MDMA e la somma in contanti di 2.100 euro in banconote da vario taglio.

Il controllo nella mattina del 3 maggio scorso intorno alle 9:00, quando una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano ha fermato l’autovettura dell’uomo in via Per Scandiano. A seguito di quanto emerso, il 32enne è stato condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente i militari hanno posto sotto sequestro la droga e il materiale per il confezionamento.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.