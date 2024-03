Intelligenza artificiale: da Fnaarc-Confcommercio Reggio Emilia arriva il corso per agenti di commercio

Nel solco di Ciao GPT!, il programma di literacy sull’intelligenza artificiale per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi avviato lo scorso anno da Confcommercio Reggio Emilia, la Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC) di Reggio Emilia e Confcommercio Reggio Emilia, organizzano due giornate formative dedicate all’integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale nel settore commerciale, in collaborazione con IFOA. Il corso mira a fornire agli agenti di commercio le competenze necessarie per sfruttare appieno le potenzialità dell’IA al fine di migliorare le loro prestazioni e incrementare il successo commerciale.

L’intelligenza artificiale, col suo potenziale rivoluzionario, offre agli agenti di commercio un’opportunità senza precedenti per migliorare la qualità del loro lavoro. Attraverso l’automazione di processi ripetitivi, l’analisi predittiva dei dati e la personalizzazione delle interazioni coi clienti, l’IA può permettere agli agenti di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto e migliorare l’efficacia delle loro strategie di vendita.

Le giornate formative, offriranno una panoramica completa sull’applicazione pratica dell’Intelligenza Artificiale nel contesto del lavoro degli agenti di commercio. Attraverso workshop interattivi, casi di studio e sessioni pratiche, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere i metodi migliori per integrare l’IA nelle loro attività quotidiane.

«Riconosciamo che l’Intelligenza Artificiale rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo del business degli agenti di commercio», afferma Stefano Peterlini, Presidente di Agenti FNAARC Reggio Emilia. «Le nostre giornate formative -continua Stefano Peterlini- sono progettate per dotare gli agenti delle competenze necessarie per capitalizzare appieno su questa opportunità e distinguersi nel mercato competitivo odierno».

Le giornate formative si svolgeranno il 15 e 22 marzo presso la sede Reggio Motori in Via Fratelli Cervi 91 a Reggio Emilia e sono aperte gratuitamente a tutti gli iscritti a Confcommercio e Agenti FNAARC Reggio Emilia, mentre avranno un costo di 25 euro per i non iscritti. Per ulteriori informazioni e per registrarsi è necessario contattare la Segreteria Agenti FNAARC-Confcommercio Reggio Emilia: rita.bazzoli@ascomre.com – 0522 708720.

«FNAARC Reggio Emilia -conclude Stefano Peterlini- è entusiasta di supportare gli agenti di commercio nel loro percorso verso l’eccellenza professionale attraverso l’adozione dell’Intelligenza Artificiale. Unisciti a noi per essere parte di questa rivoluzione nel mondo del commercio».