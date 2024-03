Vincenzo Salemme in ‘Natale in casa Cupiello’ al Teatro Celebrazioni di Bologna

È la commedia di Eduardo De Filippo per eccellenza e una tra le più conosciute del Novecento Natale in casa Cupiello, proposta al Teatro Celebrazioni di Bologna con la regia e l’interpretazione di Vincenzo Salemme, per quattro repliche consecutive da giovedì 14 a domenica 17 marzo (feriali ore 21.00; festivo ore 18.00).

Natale in casa Cupiello è andata in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre 1931 con un atto unico, al quale si aggiunsero poi, in diverse fasi, altri due atti che hanno completato quella che oggi è la versione ultima e definitiva della pièce. La sera di Natale del 1977 l’opera registrata venne trasmessa dalla Rai divenendo un vero e proprio classico del teatro televisivo.

Nella sua versione Salemme rispetta il testo originale, ma compie un’operazione di “modernizzazione” lavorando sulla trasposizione di quei dialoghi e di quella gestualità che fanno parte della tradizione e della cultura del nostro Paese.

Lo spettacolo vede le musiche di Nicola Piovani, le scene di Luigi Ferrigno, i costumi di Francesca Romana Scudiero e le luci di Cesare Accetta.

Salemme interpreta il protagonista Luca Cupiello. Accanto a lui Antonella Cioli è Concetta, Antonio Guerriero è Tommasino, Franco Pinelli è Pasquale e Vincenzo Borrino è Nicola Percuoco. Sergio D’Auria è impegnato nel ruolo di Vittorio Elia, Fernanda Pinto in quello di Ninuccia, Oscarino Di Maio come Raffaele, Agostino Pannone come Luigi Pastorelli e Pina Giarmanà come Carmela. Geremia Longobardo è Il dottore, Nuvoletta Lucarelli è Olga Pastorelli, Gennaro Guazzo è Alberto e Marianna Liguori è Rita.

