Il Maggio del BLA

“E’ di Maggio al BLA” è un ricco programma di iniziative, incontri con gli autori, laboratori e letture ad alta voce che si svolgono presso la biblioteca comunale “Paolo Monelli” di Fiorano Modenese, in via Silvio Pellico n. 9.

Gli appuntamenti sono tutti a ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti, tranne quello di venerdì 31 maggio, per il quale è richiesta la prenotazione scrivendo a biblioteca@fiorano.it oppure chiamando al numero 0536 833403.

Apre il calendario una serata con i Giovedì del Formiggini, in programma per il 2 maggio ore 20.30, sul tema “La filosofia come medicina, le consolazioni di Seneca”, curata dal professore Gianluca Pasini.

Si prosegue mercoledì 8 maggio alle 21 con il progetto “Distruzione di città, costruzione di cittadine e cittadini”. Al centro dell’iniziativa il libro “Ero l’uomo della guerra. La mia vita da fabbricante di armi a minatore” di Vito Alfieri Fontana. L’autore sarà intervistato da Roberta Biagiarelli.

Il ricco calendario di appuntamenti continua giovedì 9 maggio alle ore 21.15 con “Racconti di viaggio”. Franco Bentivoglio racconta del suo viaggio in Giappone, Giava e Iran. L’iniziativa è proposta “L’Angolo dell’Avventura” di Sassuolo in collaborazione con il CAI.

Giovedì 16 maggio ore 18.30 è in programma l’ultimo appuntamento con “DATE, appuntamenti con la Storia”. Saverio Campanini dell’Università di Bologna parlerà de “La nascita di Israele”.

“Accetta un consiglio!” è invece un viaggio partecipato fra le novità editoriali curato dall’esperta di libri Alice Torreggiani, che sarà possibile seguire martedì 21 maggio alle 18,30 e rientra nell’ambito de “Il Maggio dei libri 2024”.

Ci sarà anche un appuntamento dedicato a bambine e bambini dai 4 agli 8 anni: il laboratorio gratuito targato “C’è una volta un che? Narrazioni d’autore al Bla” di sabato 25 maggio alle ore 11, porterà al BLA Marco Bertarini, contastorie esperto di laboratori teatrali per l’infanzia con le sue “Figure parlanti”.

Infine venerdì 31 maggio alle ore 19 chiude il mese “Bollicine di parole, degustazione di storie in biblioteca”, un appuntamento nell’ambito de “Il Maggio dei libri 2024” in collaborazione di ACAT Sassuolo (Associazione Club Alcolisti in Trattamento). Una serata di letture ad alta voce di brani selezionati dai bibliotecari e dal pubblico partecipante: sarà possibile godersi la serata di ascolto oppure condividere con gli altri un passaggio del proprio libro preferito. Per partecipare a questo evento comunque gratuito è richiesta la prenotazione scrivendo a biblioteca@fiorano.it oppure chiamando al numero 0536 833403.

Per aggiornamenti e dettagli sugli appuntamenti al BLA sono consultabili anche sulla pagina Facebook e Instagram del BLA (biblioteca ludoteca e archivio storico di Fiorano Modenese).