Motor Valley Fest: il Festival torna a Formigine con una tre giorni dedicata ai motori

Appassionati di motori attesi a Formigine da venerdì 3 a domenica 5 maggio per la nuova edizione dell’evento provinciale Motor Valley Fest. La rassegna si aprirà venerdì alle 20 al Castello di Formigine con “Progettare motori: un viaggio tra passato, presente e futuro”, convegno con l’Ing. Stefano Iacoponi, autore del libro “Diventare progettisti”, il progettista Vincenzo Bellentani e i docenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Unimore Matteo Giacopini e Francesco Leali. Modera la giornalista Rita Costi. A seguire verrà proiettato in anteprima “Mauro Forghieri: il calabrone che fece volare la Ferrari”. Prodotto da Ferrara Città del Cinema, il docufilm racconta la storia dell’ingegnere formiginese che ha fatto la storia della Formula 1 e scomparso un paio di anni fa. Intervista Rita Costi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sabato 4 e domenica 5, dalle 9 alle 19 piazza Calcagnini ospiterà l’esposizione della Pagani Huayra Roadster BC portata in piazza da Pagani automobili, e di auto a pedali storiche a cura di Modena History Museum. Al Castello, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà possibile ammirare “Paolino e i suoi amici. I Formiginesi della Formula 1”, con video interviste e installazioni sui meccanici del mito, oltre all’esposizione di alcuni elaborati del concorso artistico dedicato ad Ayrton Senna “The magic”, promosso dal Liceo Venturi di Modena in collaborazione con Modena History Museum e con il supporto di Alessandro Rasponi e Mauro Baldini. Per i più piccoli, è previsto un atelier creativo a tema motori per disegnare e colorare il loro veicolo dei sogni.

Pezzo forte di questa edizione sarà, sabato 4 maggio alle 20.30 presso l’Auditorium Spira mirabilis, la visione in anteprima del docufilm “Mauro Forghieri, engenius” a cura di Oral Engineering. Seguirà “La terra dei motori”, monologo teatrale di Enrico Salimbeni che ripercorre 50 anni di storia attraverso aneddoti, curiosità e gesta di uomini che con il loro genio hanno conquistato e trasformato l’Emilia nella capitale dei motori. Al termine dello spettacolo verrà trasmesso nuovamente il docufilm “Mauro Forghieri: il calabrone che fece volare la Ferrari”.

Domenica 5, dalle 13 alle 15 piazza Calcagnini ospiterà la tappa formiginese del 24esimo Concours d’elegance a cura di Terme della Salvarola e La Terra delle Rosse. Alle 16, infine, al Castello si terrà la visita guidata “Storia degli stemmi: dal blasone al brand”, affascinante percorso alla scoperta dell’evoluzione del linguaggio comunicativo araldico, dagli stemmi del Castello di Formigine fino ai più iconici loghi e brand automobilistici. Ingresso gratuito su prenotazione: castello@comune.formigine.mo.it.