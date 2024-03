Vezzano, donna soccorsa col defibrillatore dalla Polizia provinciale

Fondamentale intervento, questa mattina poco prima delle 11, della Polizia provinciale in soccorso a una donna sulla Statale 63, all’altezza del bivio per Pecorile. Mentre da Reggio stava rientrando verso Castelnovo Monti, una pattuglia ha infatti notato una persona accasciata a terra con accanto due uomini. L’equipaggio si è quindi fermato e ha constatato che si trattava di una donna, priva di conoscenza, probabilmente colpita da malore, non presentando alcuna lesione.

I due agenti hanno quindi immediatamente allertato la centrale operativa del 118 e, in stretto contatto con gli operatori, hanno iniziato le manovre Blsd e la procedura per l’utilizzo del defibrillatore, in dotazione al mezzo della Polizia locale della Provincia di Reggio Emilia.

Nel frattempo, lo stesso 118 inviava a Vezzano un’automedica e allertava l’elisoccorso da Parma. La donna è stata quindi presa in carico dall’equipaggio dell’automedica e trasportata, ancora in vita grazie all’intervento della Polizia provinciale con il defibrillatore, all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Vezzano per accertare l’identità della signora, che non aveva documenti.