Ubriaco, danneggia la distesa di un ristorante e viene beccato con la droga in tasca: denunciato a Reggio Emilia

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti al Gattaglio a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa di un soggetto presumibilmente ubriaco in strada che recava fastidio ai residenti.

Giunti sul posto gli operatori rintracciavano l’uomo, un italiano di 55 anni pluripregiudicato, che si mostrava sin da subito palesemente alterato a causa dell’abuso di sostanze alcoliche. L’uomo, alla vista degli agenti, iniziava ad urlare frasi sconnesse e, ad un certo punto, scaraventava a terra un tavolo con base in marmo della distesa estiva di un ristorante li vicino, distruggendolo.

A quel punto gli operatori decidevano di fermarlo e di condurlo presso i locali della Questura dove veniva sottoposto alle consuete attività di identificazione e perquisizione. Durante le stesse, veniva rinvenuta, addosso allo stesso, una dose di hashish per un perso complessivo di poco più di 8 grammi.

Al termine degli accertamenti di rito e sulla base di quanto accaduto, il 55enne è stato deferito in stato di libertà per il reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, nonché sanzionato per ubriachezza molesta e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale ex art. 75 D.P.R. 309/90.