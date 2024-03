Reggio Emilia: un nuovo pulmino per il trasporto di pazienti disabili grazie al Charity Store Croce Verde

La Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea può contare su un nuovo pulmino che sarà utilizzato per le importantissime funzioni di trasporto ordinario e servizi sociali.

Il nuovo mezzo, inaugurato ufficialmente alla presenza di numerosi volontari e rappresentanti delle ditte che hanno contribuito a finanziarne l’acquisto, è stato presentato presso la sede della Croce Verde a Reggio.

“Il nuovo mezzo – spiega la Presidente della Pubblica Assistenza, Maria Teresa Cozza – è stato acquistato grazie alla raccolta fondi portata avanti negli ultimi due anni attraverso il Charity Store aperto in centro storico nel periodo delle festività natalizie. Questa iniziativa ha visto un grande interesse da parte della comunità che ringraziamo di cuore perché oggi ci permette di mettere in campo questo utilissimo pulmino. A far sì che il Charity Store fosse interessante e attrattivo, però, sono stati in primis i prodotti e gli oggetti donati da aziende del territorio, per cui a loro va un ringraziamento anche più grande”.

Si tratta di Intrend, SMT, Smeg, Cellularline Group, Giorgio Nannini, Rossi Profumi, Solimè, AB printing consulting, Elfi Finpolo, Sport Service, Tittimillecose, IncartaRe, Casamatti Grop, Monica e Vincenzo di Libreria Emporium, Fioreria Del Bue Mori, Antichità San Martino di Sacchetti Paolo, la famiglia Zamboni, Vincenzo Gaudino e Morris Rossi di Red Corporation. È stata altresì fondamentale l’attenzione e la disponibilità del Maestro reggiano Alfonso Borghi, che ha messo a disposizione alcune delle sue opere dimostrando una costante e profonda generosità.

Il nuovo mezzo sarà adibito in particolare al trasporto di pazienti disabili, anziani e di tutti coloro che ne presentano necessità.