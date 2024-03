Sassuolo – Settore Giovanile: risultati e tabellini del fine settimana

E’ stato un week end fra alti e bassi quello appena trascorso per il settore giovanile del Sassuolo Calcio. Primavera e Under 18 hanno perso la doppia sfida contro l’Atalanta, doppio pareggio invece per Under 16 e Under 15 contro i pari età della Cremonese. Nell’anticipo di campionato dell’Under 14 i ragazzi di Daniele Annese sono stati sconfitti sul campo del Parma mentre è arrivato un doppio successo per le formazioni Under 13 di Alessandro Casarano e Michele Verduri rispettivamente contro Cesena e San Marino. Ferma l’Under 17.

In foto una immagine d’archivio di una formazione Under 13.

I TABELLINI

CAMPIONATO UNDER 18

Atalanta-Sassuolo 3-1

Reti: 36′ aut. Obric (A), 53′ Ragnoli Galli (A), 63′ aut. Macchioni (S), 65′ Previtali (A).

Atalanta: Torriani, Asiatico, Simonetto (46′ Previtali), Coati (46′ Arrigoni), Obric, Ramaj (68′ Testa), Mencaraglia (87′ Sabatini), Pollio (79′ Piantoni), Camara (68′ Bernardello), Capac (87′ Buzzoni), Ragnoli Galli.

A disposizione: Zanchi, Ndongue.

Allenatore: Stefano Lorenzi.

Sassuolo: Viganò, Ferrandino, Martey (71′ Piccolo), Frangella (80′ Petito), Macchioni, Beconcini, Antonciuc (63′ Anastasini), Cardascio (71′ Daldum), Negri (80′ Sow Wagne), Cracchiolo (71′ Weiss), Gjyla (80′ Danciutiu).

A disposizione: Furghieri, Mazzoni.

Allenatore: Francesco Pedone.

Arbitro: Sig. Pasquetto di Crema.

Assistenti: Sig. Barlocco di Legnano e Sig. Zanichelli di Legnano.

Ammoniti: 15′ Cardascio (S), 48′ Obric (A), 85′ Macchioni (S).

CAMPIONATO UNDER 16

Sassuolo-Cremonese 0-0

Sassuolo: Cingolani, Borrelli, Golinelli (75′ Capacchione), Broggi, Gianelli, Caricato, Barry (58′ Cornescu), Acatullo, Generali (58′ Wiredu), Cairo (75′ Volante), Sangiorgi (58′ De Dominicis).

A disposizione: Lendel, Torricelli, Lancia.

Allenatore: Cris Gilioli.

Cremonese: Liberali, Sarrica (75′ Aikhu), Pavesi (65′ Cassulo), Biolchi, Vigilati, Marsi, Lubrano (75′ Bono), Callegari, Ditanto (75′ El Haouari), Bighetti (65′ Rossetti), Jeon (41′ Jenzeri).

A disposizione: Novati, Garatti.

Allenatore: Silvio Tribuzio.

Arbitro: Sig. Roli di Modena.

Assistenti: Sig. Abramo di Modena e Sig. Righi di Finale Emilia.

Note: ammonito Pavesi (C).

CAMPIONATO UNDER 15

Sassuolo-Cremonese 3-3

Reti: 26′ Compagnone (S), 35′ De Sabbata (C), 42′ Mazzoleni (C), 63′ Gazzoni (C), 68′ Di Nicuolo (S), 71′ Lanese (S).

Sassuolo: Condorelli, Pacchioli, Yara, Likaj (57′ Policastri), Danesin, Di Nicuolo, Cavazzi (80′ Malagoli), Fabbri, Da Silva (57′ Neri), Lanese, Compagnone (80′ Owusu).

A disposizione: Bini, Iotti, Baffoh.

Allenatore: Fabio Vernizzi.

Cremonese: Froldi, Riccardi, Gazzoni (68′ Besozzi), Di Palma, Tamagni (81′ Castellucchio), Afferri, Sangerardi, Silvestri, De Sabbata, Mazzoleni, Marzi (62′ Faelutti).

A disposizione: Visigalli, Chiesa, Villa, Mutti, Medolago, Ferrario.

Allenatore: Massimo Lombardini.

Arbitro: Sig. Carbone di Parma.

Assistenti: Sig. Thabet di Parma e Sig. Pali di Parma.

Note: ammoniti Silvestri (C), 26′ Froldi (C), 67′ Tamagni (C).

CAMPIONATI REGIONALI

Battuta d’arresto per l’Under 14 nell’anticipo giocato sul campo del Parma, 2-0 per i ducali e sconfitta che costa il 2° posto in classifica ai neroverdi, superati dal Bologna ora avanti di 2 punti. Mancano due giornate al termine della regular season, ricordiamo che solo le prime due classificate accederanno alla fase successiva.

Doppio successo infine per le due formazioni Under 13: i ragazzi di Alessandro Casarano hanno battuto 4-1 il Cesena, quelli di Michele Verduri si sono imposti per 4-0 al San Marino Academy (risultati FIGC).