Passeggiata settecentesca: aperta la Manifestazione di interesse per la gestione del Portale di accesso ciclopedonale

È online da oggi, sul sito del Comune di Reggio Emilia (https://www.comune.re.it/novita/avvisi/manifestazione-di-interesse-portale-accesso-ciclopedonale), la manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del Portale di accesso ciclopedonale al percorso naturalistico, culturale e turistico del Ducato Estense di Reggio Emilia, al parco del Crostolo.

Sarà possibile partecipare alla manifestazione d’interesse fino al prossimo 25 marzo 2024. Il soggetto selezionato si occuperà della gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, della gestione dello spazio ristoro, dei servizi dedicati alla sosta delle biciclette.