Il sindaco di Mirandola consegna quattro Benemerenze

Il Sindaco Alberto Greco, nella mattinata di Lunedì 11 Marzo presso la sala Giunta del Municipio di Via Giolitti, ha insignito con la “Benemerenza Cittadina” quattro – fra figure e realtà cittadine – distintesi in maniera particolare per l’alto senso civico e sotto il profilo sociale. Si tratta di Suor Teresa Locatelli, amatissima religiosa che negli anni è divenuta figura iconica per il supporto ai malati presenti presso la struttura ospedaliera del Santa Maria Bianca, Francesca Monari, che ha saputo attraverso l’apertura di un canale social tematico creare numerose connessioni fra attività del territorio e cittadini alla ricerca di lavoro, Carla Gavioli, storica e laboriosa figura del Volontariato mirandolese e il Principato di Francia Corta.

Momento di generale commozione, per tutti i presenti, al momento della lettura del riconoscimento per Francia Corta: il Primo Cittadino, facendo contestualmente un grande “in bocca al lupo” al Presidente Daniele Tarter, ha sottolineato come sarebbe stata intenzione dell’Amministrazione destinare tale encomio alla figura di Elvino Castellazzi. Allo storico promotore delle iniziative del Principato, l’Amministrazione Comunale ha deciso di dedicare una targa che sarà apposta sulla facciata esterna del Castello dei Pico, sito in Piazza Costituente.

Di seguito le motivazioni, lette dal Sindaco ai cittadini benemeriti al momento del conferimento:

Suor Teresa Locatelli

Per l’assistenza, il sostegno, il conforto e la passione, ma soprattutto la “carica” che riesce ad infondere ogni giorno attraverso la parola e il sorriso alle numerose persone in cura presso l’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola;

Francesca Monari – Amministratrice pagina social “Mirandola offro lavoro”

Per il valore aggiunto che negli anni ha saputo offrire al mercato del lavoro locale. Attraverso un’attività professionale e costante ha di fatto agevolato – e continua a farlo – l’incontro tra domanda ed offerta, soddisfacendo le necessita di chi cerca con le esigenze delle imprese;

Carla Gavioli – Presidente Consulta del Volontariato

Per l’impegno, lo spirito di abnegazione e quel “Io ci sono” che la contraddistingue, con cui ha operato nel corso degli anni in favore della Consulta del Volontariato consolidandone il valore di comunità che opera per il bene di città e territorio, valorizzando al tempo stesso il senso di appartenenza delle persone;

Principato di Francia Corta (ritirato dal Presidente Daniele Tarter)

Per l’attività costante di volontariato, al servizio prima di tutto della comunità – sull’esempio del suo storico presidente Elvino Castellazzi – portata avanti con determinazione e consolidatasi negli anni. Espressione di mirandolesità pura e spirito di comunità. Oltre che valore riconosciuto e fortemente apprezzato al di fuori dei confini territoriali.