Domani Cecilia Sala chiude la nona edizione di Ennesimo Film Festival

È in procinto di concludersi la nona edizione di Ennesimo Film Festival ospitata a Fiorano Modenese. Domani, domenica 5 maggio, Cecilia Sala aprirà la serata di chiusura e di premiazione ufficiale.

Durante la giornata di domani saranno riproposte, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 le esperienze virtuali di Ennesimo Film Festival, che metterà a disposizione dei partecipanti la realtà aumentata dei VR al BLA, e il Gonfialone in Piazza Ciro Menotti per i più piccoli. In successione, sempre al BLA, tre diverse proiezioni: alle 10 Dalla via Emilia al West, alle 11.30 Worldiwide e alle 15 War Game. Dalle 15.30 alle 18.30 saranno riproposti i laboratori per la fascia di età tra i 3 e i 10 anni in Ludoteca Barone Rosso, mentre alle 17, al BLA, si terrà il seminario con Alessandro Coletta, Direttore della Missione COSMO-SkyMed, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. A seguire proiezione dei corti della Selezione Spazio. La chiusura è fissata alle 20.30: Cecilia Sala, grande ospite, aprirà la serata al Teatro Astoria, a cui seguiranno le premiazioni ufficiali. L’ingresso è libero e gratuito; non è quindi necessaria la prenotazione.

Intanto oggi tutto esaurito per il workshop, alle 17, insieme alla regista Demetra Birtone su come realizzare audiovisivi con l’utilizzo dell’AI. All’incontro è seguita la proiezione di Cassandra, film prodotto da Scuola Holden e Rai Cinema con la regia della stessa Birtone e il supporto dell’Intelligenza Artificiale. La dialoghista dei film di Martin Scorsese e Woody Allen, l’esperta Elettra Caporello, ha aperto la Selezione Ufficiale al Teatro Astoria alle ore 20.30, momento in cui si è conclusa la proiezione degli ultimi dieci corti della Selezione Ufficiale; i primi dieci sono stati proiettati ieri, sempre presso il Teatro Astoria, dopo il talk con “l’amica geniale” Margherita Mazzucco, che ha superato quota 300 presenze. Da segnalare anche la positiva risposta e il grande interesse per i visori ottici presenti al BLA, che hanno proiettato i cittadini in luoghi virtuali.