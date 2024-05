Motor Valley Fest, gli appuntamenti di domenica 5 maggio

Prima che la bandiera a scacchi sventoli sull’edizione 2024 del Motor Valley Fest, quella di domani 5 maggio, si preannuncia una giornata ricca di emozioni, tra sfilate, parate e raduni di vetture iconiche, esposizioni e appuntamenti da non perdere che faranno da richiamo per i tanti cultori delle due e quattro ruote che in questi giorni stanno affollando le vie e le piazze di Modena.

Dopo la prima tappa di sabato 4 maggio tra luoghi iconici come il Museo Ferrari di Maranello, la Casa Museo Luciano Pavarotti e la Reggia Ducale Estense di Sassuolo, è previsto l’arrivo a Modena in Piazza Roma alle ore 15.30 degli equipaggi della 24^ edizione del Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme per auto storiche di alta gamma. Le vetture partiranno alle ore 10:00 da Salvarola Terme per arrivare in città, di fronte al Palazzo Ducale, dove si terranno le premiazioni per classi e proclamazione “Best of Show”.

Tra le 66 automobili in concorso, ci sono gioielli unici come l’Alfa Romeo 2500 SS Cabriolet Pininfarina (1950), la Lancia Aurelia B24S Spider America (1955), la Ferrari 275 GTB (1965), la Ferrari 275 GTB/4 (1967), la Ferrari 275 GTS (1965), la Maserati 200S (1956), la Maserati Ghibli Spider (1967) e la Maserati Spider OPAC (esemplare unico del 1992). Fuori concorso la mitica Ferrari Roma.

Tra gli eventi da non perdere, l’expo del Best of Motor Valley, in mostra dalle ore 10:00 alle ore 18:00 le esclusive supercar e le moto dei brand della Motor Valley nel Cortile d’onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare. Protagonisti sono i brand e gli autodromi regionali, Ferrari, Pagani, Lamborghini, Maserati, Ducati e Dallara, Autodromo di Modena, Autodromo di Varano de Melegari, Misano World Circuit, Autodromo di Imola. All’interno dell’Accademia, all’interno del “Punto Hi-tech idrogeno“, l’hypercar a idrogeno fuel cells più veloce del mondo (oltre 300 km/h) tipo Le Mans, del team olandese Forze.

In Piazza Grande continuano le attività di “F1 in Schools Italy”: dalle ore 10:00 alle ore 16:00 sarà possibile testare, su una pista lunga 14 metri, i modellini di auto che raggiungono la velocità di 80/90 km orari, realizzati dagli studenti che partecipano al progetto. L’evento anticipa la finale della competizione nazionale che mette in gara i talenti di 28 team di 21 scuole secondarie di secondo grado, che si terrà il 16 giugno nella sede della Dallara Academy a Varano de’ Melegari.

In Piazza XX Settembre la Bugatti EB110, la prima storica supercar realizzata con telaio realizzata al 100% in carbonio; c’è anche Tesla con le sue auto Model Y, Model 3 e con il pick up elettrico Cybertruck di Tesla, in anteprima assoluta in Italia.

In Piazza Mazzini dalle ore 10:00 alle ore 18:00 in esposizione i tre modelli della moto Ducati 916 Senna (serie I, II, III) e la McLaren Senna, mentre dalle ore 11:00 alle ore 13:00 i Giardini Ducali ci sarà l’expo Mini Minor.

Lo showroom Maserati (via Divisione Acqui 17), sarà aperto e visitabile gratuitamente dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con la possibilità di partecipare a factory tour su prenotazione, a pagamento. Per chi ama la velocità sulle due ruote, sarà possibile testare dalle ore 10:00 alle ore 18:30, presso il concessionario “Il Motore del 3000” (via Piave, 30) l’intera gamma di moto Energica.

Per la prima volta al Fest, esposizione di trattori di ultima generazione, in Largo Sant’Agostino in esposizione i trattori CNH, un 25X CAB New Holland, escavatore elettrico e un T6 Methan Tractor, il primo trattore di serie al mondo alimentato al 100% a metano.

In Piazza Roma continuano gli eventi di “Nel Garage di…” di Motor1 Italia: protagonista sarà la mitica Fiat Panda di prima generazione,dalle ore 10:00 con Andrea Farina ci saranno PandaMan, il più famoso collezionista al mondo di “pandini” e Fabrizio Giugiaro, che arriverà a bordo della Gallardo da lui disegnata. Per tutta la mattinata, tantissimi modelli di Panda saranno in bella mostra in Piazza Roma, insieme ai ragazzi di Pistone Podcast.

Nell’area espositiva della Polizia di Stato in Piazzale degli Erri saranno in mostra varie autovetture, tra cui la Lamborghini Huracan impiegata per il trasporto sanitario urgente e due auto storiche: l’Alfa Romeo Sprint 2000, prodotta fra il 1960 e il 1962 in soli 700 esemplari e utilizzata nei servizi di pronto intervento, e la Fiat 509, immatricolata nel 1927 e assegnata alla Reale Questura di Firenze.

Da non perdere in Piazza Matteotti l’expo dei mezzi delle Forze dell’Ordine: presenti la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza-Comando provinciale di Modena con un’Alfa Romeo Alfetta 2.0 d’epoca e una Peugeot E-208 100% elettrica, l’Arma dei Carabinieri-Comando provinciale di Modena con motocicli, stazione mobile e diversi modelli di autovetture operative, mentre nello stand della Agenzia delle Dogane e Monopoli si potranno ammirare due auto in livrea impiegate nelle attività di verifica e in quello del Polo Storico Aeronautica Militare una vettura storica modello Fiat AR59 e un motociclo modello Moto Guzzi V35.

Al Museo Enzo Ferrari di Modena, dalle ore 9:30 alle ore 19:00, da vedere l’esposizione “One Of a Kind” che consentirà ai visitatori di immergersi nel mondo delle personalizzazioni Ferrari, all’interno dell’area espositiva ci saranno le performance dal vivo di artigiani battilastra specializzati, e nello spazio antistante il MEF saranno esposte vetture della attuale gamma del Cavallino Rampante. Sarà attivato un servizio di navetta gratuito tra il Museo Ferrari di Maranello e il MEF per tutti coloro che intendessero visitare i musei dedicati alla Casa di Maranello.

Continua fino al 19 maggio a Palazzo Solmi la mostra “High Speed – velocità e moda nel racing”, promossa dall’associazione ModenAmoreMio con la direzione artistica di Modateca Deanna e allestimenti di Studio Paolo Bazzani ispirati al mondo del racing e della Formula 1, con un particolare focus sugli anni ‘80 e ‘90.

Al Chiostro di San Paolo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, on stage la XVII edizione di Buk Festival della piccola e media editoria, a cura di Progettarte Officina Culturale, con dibattiti, incontri con autori e personaggi del mondo della cultura e l’esposizione di 25 case editrici provenienti da tutta Italia; ci sarà anche un corner dedicato ai motori, i laboratori per bambini (ore 10:00, 11:00, 12:00) e uno spettacolo di improvvisazione teatrale (ore 16.00). Continua la rassegna “Cinematic Motor Fest”, curata da BM2 e Frameatwork: all’ex Albergo Diurno proiezione del cortometraggio “Mauro Forghieri – l’ingegnere geniale” (ore 10:00, 11:30, 15:30, 17:00), docufilm realizzato da Fabio Fasulo e Francesca Mignardi.

Emozioni e adrenalina in pista negli autodromi regionali, a cominciare dall’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari, giornata conclusiva della 21^ edizione di ASI MotoShow, la rievocazione organizzata dall’Automotoclub Storico Italiano, con migliaia di motociclette storiche in pista, mostre tematiche nei paddock e la partecipazione di grandi campioni di tutti i tempi. Dal Misano World Circuit partirà la stagione 2024 dell’ACI Racing Weekend, con quasi 200 piloti che si sfideranno in pista in oltre 15 gare adrenaliniche dedicate a varie categorie delle quattro ruote, fra cui GT3, GT Cup e Formula 4. All’Autodromo di Modena dalle 9:00 alle 18:00 è in programma Modena Racing Fest, evento a pagamento con prenotazione obbligatoria sul sito www.autodromodimodena.it

Anche il Castello di Formigine è aperto al pubblico per la mostra “Paolino e i suoi amici. I Formiginesi della Formula 1”, con video-interviste e installazioni sui meccanici del mito e, dalle ore 16:00, visite guidate su prenotazione dedicate alla “Storia degli stemmi: dal blasone al brand”. In Piazza Calcagnini, sempre a Formigine, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 in mostra la mitica Pagani Huarya Roadster BC, le auto a pedali storiche e una selezione di elaborati del concorso artistico “The Magic”.

www.motorvalley.it