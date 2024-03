Pavullo nel Frignano, svastiche sulla sede del circolo del Partito Democratico

“Come avevamo già denunciato, nelle ultime settimane la sede del nostro Circolo è stata presa di mira da uno o più soggetti che si divertono ad attaccare sticker “politicamente scorretti” alla vetrina. È successo ancora, ma questa volta è stato superato ogni limite: gli sticker sono stati infatti utilizzati per formare una svastica.

Si è andati molto oltre la definizione di “bravata”, con un gesto al limite dell’intimidazione, che dimostra come oramai chi giustamente si vergognava di riconoscersi in simili simboli si senta impunito e legittimato.

Siamo abituati e aperti alla contestazione, anche dura, ma questi sono gesti che non accetteremo e procederemo quindi a denunciare l’accaduto.

Gesti che, in ogni caso, non ci fermeranno: continueremo con le nostre attività, ancora più convinti delle nostre idee.” – commenta il Segretario del PD di Pavullo Matteo Manni.

Anche Matteo Silvestri, Segretario provinciale dei Giovani Democratici di Modena, è intervenuto: “Ferma condanna di quanto accaduto a Pavullo, e ci tengo a esprimere la nostra piena solidarietà a tutta la comunità del circolo PD di Pavullo.

Episodi come questi sono inaccettabili e incompatibili con i valori radicati nelle comunità della nostra provincia. Infatti, chi prova a mettere in discussione con questi gesti subdoli valori come la democrazia, l’antifascismo, i diritti delle minoranze LGBTQIA+ e il femminismo, semplicemente non ha capito che attacca i capisaldi delle realtà che viviamo”.