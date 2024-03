Correggio: a fuoco due auto, probabile dolo

Poco dopo le due di questa notte i carabinieri della stazione di Correggio, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco con due squadre del comando di Carpi e Reggio Emilia sono intervenuti a Correggio dove erano state segnalate due autovetture in fiamme parcheggiate in via Canolo. Giunti sul posto gli operanti accertavano che, per cause ancora all’esatto vaglio in corso di esatto accertamento, si sviluppava un incendio che interessava due autovetture una Volkswagen Polo di un 52enne nordafricano residente a Correggio e un’autovettura Audi A4 di un 64enne nordafricano residente a Correggio che andavano completamente distrutta. Le fiamme, non interessavano altri mezzi. Sulla vicenda i Carabinieri di Scandiano hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana, finalizzate ad accertare con chiarezza i fatti.