Leonardo Luccone curerà la “Festa del Racconto” 2024

È stato scelto Leonardo Giovanni Luccone per curare il programma artistico-letterario adulti della “Festa del Racconto” 2024, in programma dal 2 al 6 ottobre – con anteprima il 29 settembre – fra Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera. Si è, infatti, conclusa in questi giorni la procedura comparativa indetta per affidare tale «incarico esterno di prestazione professionale», e il Dirigente del Settore “Sviluppo Culturale e Promozione della Città” ha preso atto delle valutazioni fatte dalla Commissione esaminatrice intercomunale, nelle quali Leonardo Giovanni Luccone risultava il candidato con il punteggio più alto.

Luccone vive a Roma dove è nato nel 1973. Scrittore, “talent scout”, “editor”, ha tradotto e curato volumi di scrittori angloamericani come John Cheever e Francis Scott Fitzgerald. Ha diretto la narrativa delle edizioni “Nutrimenti” e la casa editrice “66thand2nd”. Nel 2005 ha fondato lo studio editoriale e agenzia letteraria Oblique. Scrive su “la Repubblica” e “Rivista Studio”.

Il suo saggio “Questione di virgole – Punteggiare rapido e accorto” (Laterza, 2018) ha vinto il premio Giancarlo Dosi per la divulgazione scientifica. Nel 2019 è uscito il suo primo romanzo, “La casa mangia le parole” (Ponte alle Grazie), a cui è seguito “Il figlio delle sorelle” nel 2022.