Donne e sfruttamento nelle foto di “Oro Rosso”: al Mabic la mostra della reporter Stefania Prandi

“Oro Rosso” è il titolo della mostra fotografica della reporter Stefania Prandi ospitata alla Biblioteca Mabic di Maranello dal 12 marzo: un potente racconto per immagini dedicato allo sfruttamento del lavoro femminile nell’area del mediterraneo. L’inaugurazione è in programma martedì 12 marzo alle ore 16.30, la mostra è visibile fino al 29 marzo negli orari di apertura della biblioteca (lunedì 14.30-19, da martedì a venerdì 9-13 e 14.30-19, sabato 9-13 e 14.30-19).

“Oro Rosso” è un racconto per immagini che si snoda in tre paesi affacciati sul mare Mediterraneo, Italia, Spagna e Marocco, tra i maggiori esportatori di ortaggi e frutta in Europa e nel mondo, dove lavorano, sfruttate, sottopagate, ricattate e molestate, le donne braccianti che raccolgono le fragole, i frutti rossi e i pomodori che arrivano sulle nostre tavole. Stefania Prandi è giornalista, scrittrice e fotografa freelance. Si occupa di diritti umani, sfruttamento sul lavoro, violenza di genere, questioni sociali, ambiente e cultura. Ha collaborato con testate nazionali e internazionali come Internazionale, il manifesto, Il Sole 24 Ore, IrpiMedia, National Geographic, Al Jazeera, El País, Correctiv, Radiotelevisione svizzera, Elle e Danwatch.