Novellara: per “chiarirsi” si presenta sotto casa dell’amico con un machete. Denunciato

Ha suonato il citofono dell’abitazione di un 40enne chiedendo alla donna che gli ha risposto di far scendere il marito, in quanto doveva parlare con lui. Alle insistenze dell’uomo, nonostante gli avesse risposto che il marito non era in casa, la donna ha risposto allertando i carabinieri. Grazie infatti alle telecamere, ha notato che l’uomo che si trovava fuori casa era armato di un grosso machete: ha quindi chiamato il marito che ha fatto subito ritorno a casa allertando i carabinieri.

Mentre chiedevano informazioni sull’accaduto, i militari notavano che l’uomo, poi identificato in un 42enne abitante in paese, tornava sul posto. I controlli, culminati con l’ispezione della sua autovettura, consentivano di rinvenire il machete risultato identico a quello ripreso dalle telecamere, visionate anche dai carabinieri. Per questi motivi, con le accuse di minaccia aggravata e porto abusivo di armi, i militari della stazione di Novellara hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia il 42enne residente a Novellara, sequestrando il machete in suo possesso. I fatti risalgono alla mattina di domenica 3 marzo. Al vaglio dei carabinieri i motivi del “chiarimento” che l’uomo aveva intenzione di fare con la vittima, che a sua volta ha comunque formalizzato la denuncia per minaccia aggravata.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.