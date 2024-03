Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 7 marzo 2024

In nottata deboli piovaschi sparsi in rapido esaurimento con tendenza a schiarite fin dal primo mattino. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con rovesci sparsi in progressivo esaurimento entro sera. Quota neve intorno a 1500 metri.

Temperature minime in lieve diminuzione sul settore orientale, comprese tra 4 e 7 gradi nelle pianure. Possibili deboli gelate nelle alte vallate e sui rilievi centro-occidentali. Massime in lieve calo sul settore orientale ed in leggero aumento su quello occidentale. Valori tra 13 e 15 gradi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso, temporaneamente mosso al mattino sul settore romagnolo.

(Arpae)