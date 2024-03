“La sera dei miracoli”, tributo a Lucio Dalla al Michelangelo di Modena

Sabato 9 e domenica 10 Marzo al Teatro Michelangelo di Modena, Lorenzo Campani in concerto con il tributo a Lucio Dalla: La sera dei miracoli.

Da 4 marzo 1943 a Come è profondo il mare, passando per L’anno che verrà e Caruso: sono questi alcuni degli intramontabili brani di Lucio Dalla che potranno essere ascoltati ne La sera dei miracoli, spettacolo musicale dedicato al grande cantautore bolognese. Un omaggio alla storia, alla vita e alle canzoni del grande cantautore, con la splendida voce di Lorenzo Campani, bolognese, già interprete dei ruoli di Quasimodo e Clopin in “Notre Dame De Paris” di Riccardo Cocciante. Il grande pubblico ha avuto modo inoltre di apprezzare la sua bravura durante la sua partecipazione al talent “The Voice of Italy”, in cui lo stesso Cocciante, Raffaella Carrà, Piero Pelù e Noemi gli hanno tributato una standing ovation. Ha collaborato inoltre con Ligabue e aperto oltre 20 concerti di Vasco Rossi.

Campani sarà affiancato sul palco da una band di musicisti di primordine: Luigi Buggio, oltre a occuparsi della direzione artistica dello spettacolo sarà anche alle tastiere, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso, Marco Locatelli e Ivan Geronazzo alle chitarre.

La data del 9 Marzo è sold out. Ancora pochi posti per la data del 10 Marzo.