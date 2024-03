Caregiver, un seminario in biblioteca a Maranello

Un seminario dedicato alla figura del caregiver, la persona che presta volontariamente cura ed assistenza ad un proprio familiare non autonomo. “Prendersi cura dell’altro: essere caregiver”, proposto dall’associazione Curacari, è in programma sabato 9 marzo alle 9 alla Biblioteca Mabic di Maranello.

Accompagnare chi si prende cura di un anziano o di una persona malata nei rapporti con la rete dei servizi socio-sanitari grazie alla disponibilità di professionisti del settore che conoscono anche dall’interno le dinamiche assistenziali pubbliche e private: è questo l’obiettivo di Curacari, neonata associazione che sta operando nel Distretto Ceramico dopo aver iniziato la propria attività a Maranello, partendo dalla formazione di medici, infermieri e operatori del settore che hanno aderito al progetto come volontari. L’associazione fa parte degli enti del terzo settore coinvolti nel tavolo distrettuale dedicato alla progettazione di servizi a favore dei caregiver di persone non autosufficienti, coordinato dai servizi sociali e socio-sanitari dell’Unione dei Comuni e dell’Ausl.

Diversi gli interventi proposti nel seminario di sabato, coordinati dalla giornalista Ivana D’lmporzano. Dopo il saluto delle autorità (Luigi Zironi, Sindaco del Comune di Maranello e Presidente Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Federica Ronchetti, Direttrice del Distretto AUSL Sassuolo, Paola Elena Rossetti, Dirigente Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico), si prosegue con l’introduzione al seminario e la presentazione della mission dell’associazione Curacari con la presidente Elizabeth Cueva. Gli interventi previsti riguardano “Il contesto: la cura nelle famiglie di oggi” con la Prof.ssa Chiara Imperato psicologa, dottore di ricerca in Psicologia, docente del corso di Psicologia delle Relazioni Familiari nel Cdl magistrale di Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale, Università degli Studi di Parma, “A chi rivolgersi e come: la rete dei servizi Socio Sanitari e i percorsi per l’accesso” con la Dott.ssa Daniela Gariselli, Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e la Dott.ssa Barbara Manni, responsabile Centro disturbi Cognitivi e Area di Integrazione Socio Sanitaria Distretto AUSL Sassuolo, “Gli aspetti legali della cura. Diritti e doveri dei caregiver: la nomina dell’amministratore di sostegno, la Disposizioni Anticipate di Trattamento DAT” con la Dott.ssa Cinzia Zanoli, Dirigente responsabile settore dipartimenti SAAO ed esperto giuridico tutela minori, “La fatica del prendersi cura: racconti di esperienze dei caregiver” con le Associazioni In contromano, ANFASS, AISMM. Conclusioni e chiusura del seminario con il Dott. Mario Ponziano, medico e cofounder associazione Curacari.