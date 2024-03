Monia Repetti nella Giunta nazionale Donne Coldiretti

La nomina è arrivata a seguito della riunione in giunta nazionale del movimento femminile tenutasi a Palazzo Rospigliosi.

Responsabile regionale in carica di Donne Coldiretti Emilia Romagna, laureata in “Finanza e Risk Management”, dopo alcuni anni di lavoro all’estero, Monia Repetti nel 2020, matura la decisione di impegnarsi nell’azienda agricola di famiglia nel Comune di Fidenza, inserendosi con il papà nell’attività zootecnica di produzione di latte per Parmigiano –Reggiano, con una produzione di 30 mila quintali.

“Ringrazio la Giunta nazionale per la fiducia che mi ha accordato – ha detto Monia Repetti, che ha continuato – sono fiera di entrare a far parte della squadra guidata dalla responsabile nazionale Mariafrancesca Serra”. “Donne Coldiretti – ha continuato Repetti – è un movimento molto dinamico e coeso, nel quale mi impegnerò sin da subito a portare il mio contributo per proseguire le attività che vedono ci vedono attive su più fronti: dai progetti con le scuole ai mercati di Campagna Amica, alle Fattorie Didattiche, all’agricoltura sociale, dall’attività di informazione e formazione alle azioni solidali in collaborazione con diversi enti”.